Von Djokovic inspiriert? Carlitos schraubt an neuem Aufschlag

Während die Wunde der Trennung von Mentor und Hauptcoach Juan Carlos Ferrero noch am verheilen ist, bereitet sich Carlos Alcaraz intensiv auf einen Topstart ins Jahr 2026 vor. Im Fokus steht dabei vor allem das Service.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 01.01.2026, 20:45 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz arbeitet derzeit vor allem an seinem Service.

Samuel López, der nach Ferreros Abgang zu Alcaraz' Hauptcoach mutiert ist, war immer schon darauf bedacht, dass der sechsfache Major-Champion viel Augenmerk auf seinen Aufschlag legt. Bereits vor der Trennung von Ferrero verbesserte sich Carlitos in diesem Bereich seines Spieles unter der Aufsicht von Lopez stetig.

Diese Arbeit an der Spieleröffnung scheint nun vor Beginn der Saison 2026 intensiviert zu werden. Zahlreiche Videos auf Social Media, die Pre-Season-Trainingseinheiten des Weltranglisten-Ersten zeigen, zeugen davon.

Wie die Videos zeigen, hat der 22-Jährige aus Murcia offenbar etwas am Bewegungsablauf des Ballwurfes modifiziert. Der Spanier scheint den Ball nun bis auf Brusthöhe, fast bis zum Hals zu heben, bevor er zum Schlag ausholt. Dieser Bewegungsablauf erinnert wiederum frappant an die Aufschlagbewegung von Novak Djokovic. Gut möglich also, dass sich das Team Lopez-Alcaraz da bewusst etwas vom erfolgreichsten Tennisspieler aller Zeiten abgeschaut hat. Der Serbe hat sein Service im Laufe seiner Karriere immer wieder erfolgreich angepasst und gehört mittlerweile zu den effizientesten Aufschlägern auf der Tour.

Wie gut Alcaraz' neuer Aufschlag auf Wettkampfebene funktioniert, wird man erst bei den Australian Open sehen. Der Hauptbewerb des ersten Grand Slam-Turniers des Jahres startet am 18. Jänner. Der Weltranglisten-Erste bestreitet im Vorfeld nur Exhibitions.