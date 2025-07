Vor Wimbledon-Viertelfinale: Siegemund zieht im Doppel zurück

Laura Siegemund setzt in Wimbledon nach ihrem überraschenden Erfolgslauf bis ins Viertelfinale alles auf eine Karte.

von SID

zuletzt bearbeitet: 07.07.2025, 14:10 Uhr

© Getty Images Laura Siegmund konzentriert sich in Wimbledon nun ganz auf das Einzel

Die Schwäbin zog am Montag überraschend aus dem Doppel-Wettbewerb zurück, in dem sie an der Seite der Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im Achtelfinale gegen Elise Mertens (Belgien) und Veronika Kudermetowa (Russland) hätte antreten sollen. Das teilten die Organisatoren mit.

Gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka kämpft Siegemund am Dienstag (14.30 Uhr MESZ) auf dem Centre Court um das erste Einzel-Halbfinale bei einem Grand Slam ihrer Karriere.

Die 37-Jährige hatte am Samstag aus Regenerationsgründen bereits ihren Start im Mixed-Wettbewerb abgesagt. Die Schwäbin hat im Doppel und im Mixed bereits drei Major-Titel gewonnen, in Wimbledon war sie im Einzel vor ihrem Lauf in diesem Jahr noch nie über die zweite Runde hinausgekommen.