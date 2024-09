US Open: Können Pegula und Navarro ein US-amerikanisches Finale bilden?

Aryna Sabalenka, Emma Navarro, Jessica Pegula und Karolina Muchova spielen heute Nacht um den Einzug ins Finale. Wird Sabalenka ihren ersten Titel bei den US Open holen oder bilden Pegula und Navarro ein rein US-amerikanisches Finale?

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 05.09.2024, 20:01 Uhr

Aryna Sabalenka vs. Emma Navarro

Zunächst einmal vorweg: Egal wie die Halbfinalmatches laufen werden, es wird auf jeden Fall eine neue US Open-Siegerin geben. Denn auch wenn Sabalenka eine Spezialistin auf den Hartplatzbelag ist und schon zweimal die Australian-Open gewinnen konnte, war der Finaleinzug letztes Jahr das höchste Ergebnis bei dem Grand-Slam in New York- Wohlgleich die Russin die Topfavoritin für den Titelgewinn ist. Nach einer beeindruckenden und klar dominierenden Viertelfinal-Leistung gegen Olympiasiegerin Zheng Quinwen, steht die Weltranglistenzweite in ihrem vierten Halbfinale der US Open und ist damit die erste Frau seit Serena Williams, der dies gelungen ist.

Mit einer Quote von 48-11 Siegen bei einem Grand-Slam auf Hartplatz, geht die Russin in das Halbfinale gegen US-Amerikanerin Emma Navarro hinein. Mit der Lokalmatadorin steht Sabalenka einer Spielerin gegenüber, die sich auf Hartplatz ebenso wohl fühlt, wie sie selbst. Navarro legte eine fantastische Saison hin. Gestartet als 57. der Weltrangliste strebt die 23-jährige den sechsten Platz der Weltrangliste an und steht damit zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den Top-10. Ihr Halbfinaleinzug war dabei keineswegs einfach. Ihr Weg führte über Titelverteidigerin Coco Gauff und Paula Badosa. Das Halbfinale beginnt um 1:00 Uhr MEZ.

Jessica Pegula vs. Karolina Muchova

Die wohl größte Halbfinalüberraschung war Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin brach ihren Viertelfinal-Fluch bei einem Grand-Slam. Sie nahm die Weltranglistenerste Iga Swiatek aus dem Turnier und sicherte sich damit erstmals einen Platz unter den letzten Vier bei einem Major. Dabei hatte Swiatek sich fest vorgenommen ihr siebtes Halbfinale bei einem Grand-Slam zu erreichen, doch am Ende war es die 30-jährige US-Amerikanerin die Swiatek unter Druck setzte und die fünffache Grand-Slam-Siegerin aus dem Turnier nahm. “Ich war schon so verdammt oft im Viertelfinale- und habe immer verloren”, sagte Pegula bei den On-Court-Interview nach ihren Halbfinaleinzug: “Endlich, endlich kann ich sagen, Halbfinalist.” Es lief aber auch mehr als Rund bei der (noch) Weltranglistensechsten. Pegula gewann 14 ihrer letzten 15 Spiele, darunter den Titel in Toronto und das Finale in Cincinnati.

Gegnerin ist die ungesetzte Karoline Muchova, die genau wie Pegula, ohne Satzverlust in dieses Halbfinale hineingeht. Und für Muchova ist das Halbfinale bei den US Open keineswegs neues Terrain. Zwar konnte die Tschechin bei keinem anderen Grand-Slam des Jahres die erste Runde überstehen, bei dem Turnier in New York läuft es dafür aber umso besser. Im Achtelfinale besiegte die 28-jährige Muchova die Mitfavoritin Jasmine Paolini. Die Tschechin punktet besonders durch ihr variables und facettenreiches Spiel, welches schwer zu bändigen ist. Das Match um den Finaleinzug ist für 2:15 Uhr MEZ angesetzt.

Hier das Einzel-Tableau der Damen