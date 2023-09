Wachablösung? Von wegen. Andy Murray sieht Djokovic unangefochten

Andy Murray und Novak Djokovic kennen sich schon weit Jugendtagen. Sie haben einige große Finals gegeneinander bestritten. In den letzten Jahren war allerdings nur noch der Serbe in der Lage, um die ganz großen Titel zu spielen. Das wird auch noch eine Weile so bleiben, wenn es nach seinem alten Freund Andy Murray geht.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.09.2023, 14:32 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Andy Murray sieht der Triumph von Novak Djokovic bei den US Open als Beleg, dass von einer Wachablösung im Herrentennis noch lange nicht die Rede sein kann. Die Zahlen für Djokovic sprechen eine deutliche Sprache: Der Serbe stand mit 36 Jahren alt dieses Jahr bei allen vier Grand-Slam-Turnieren im Finale und ist inzwischen auch wieder die Nummer 1 der Welt. Nur in Wimbledon musste sich der "Djoker" Carlos Alcaraz in fünf Sätzren geschlagen geben.

Andy Murray sieht die jungen Kollegen der beiden in der Pflicht: "Es liegt an den jungen Spielern, Novak unter Druck zu setzen und zu versuchen, ihn zu überholen. Es sieht nicht so aus, als würde das bald passieren. Novak ist seit sehr langer Zeit ein unglaublicher Spieler, genau wie Roger und Rafa, es geht um die Langlebigkeit und wie lange sie alle in der Lage waren, das zu tun. Novaks Langlebigkeit ist die größte. Er spielt jetzt schon so lange auf diesem Niveau", sagte Murray in einem Interview mit BBC Sport.

Murray sagt weitere Djokovic-Triumphe voraus

Für Murray kommt die erneute Dominanz des Serben indes nicht überraschend: "Ich habe gesagt, dass nach Wimbledon alle sagten, es sei eine Wachablösung, aber für mich war es das nicht. Es war ganz klar, dass Novak zwei der ersten drei Slams gewonnen hatte und im Finale von Wimbledon sehr, sehr nah dran war. Er hat in New York wieder bewiesen, dass er der beste Spieler der Welt ist, und wie ich schon sagte, liegt es an den jungen Spielern, sich genug zu verbessern, um ihn zu schlagen. Ich glaube nicht, dass er bei 24 Titeln aufhören wird, aber man weiß nie, wie lange das anhält.

Bei seinem aktuell größten Herausforderer, Carlos Alcaraz, sieht Murray die Konstanz als dessen größte Herausforderung: "Alcaraz ist ein großartiger Spieler, er ist brillant, aber das, was Novak auf einer konstanten Basis macht, ist etwas anderes. Es ist nicht dasselbe, als wenn man es 15-20 Wochen im Jahr macht, wie Novak es macht, jedes Mal, wenn er den Platz betritt. Ich denke, dass Alcaraz bald dieses Niveau erreichen wird, aber ich glaube nicht, dass dies das letzte Mal sein wird, dass Novak einen Grand Slam gewinnt", sagte Murray.