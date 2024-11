"Wäre geil" - Struff hofft auf Nadal-Duell im Davis Cup

Deutschland könnte im Halbfinale des Davis Cups 2024 auf Spanien treffen. Davor müssen aber erst einmal die Kanadier besiegt werden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.11.2024, 10:54 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff beim Training in Málaga

Jan-Lennard Struff hofft auf ein unvergessliches Abschiedsduell mit Rafael Nadal. "Der Fokus ist auf Kanada, aber natürlich wäre es geil, gegen ihn zu spielen - im Halbfinale gegen Spanien", sagte Struff dem SID vor dem Viertelfinale im Davis Cup gegen die Kanadier am Mittwoch (12 Uhr/DAZN).

"Es ist schön, dass wir ein Teil davon sein dürfen, vom Ende seiner Karriere", ergänzte der 34 Jahre alte Warsteiner, der in Malaga in Abwesenheit von Alexander Zverev die deutsche Nummer eins ist: "Er ist ein unfassbarer Athlet gewesen, der so viele inspiriert und auf und neben dem Platz ein großes Vorbild für alle ist."

Struff selbst könnte mit einem Sieg im Einzel die deutschen Chancen auf ein Duell mit Nadal erheblich steigern. Er trifft in seinem Auftaktmatch wohl auf den formstarken Denis Shapovalov, Wimbledon-Halbfinalist von 2021. "Die Bilanz ist positiv für mich, aber das waren immer sehr intensive Matches. Er ist tough zu spielen", sagte Struff über den Kanadier, gegen den er bei drei Niederlagen bereits sechsmal gewinnen konnte.

Struff eröffnet wohl gegen Shapovalov

Nadal beendet bei der Finalrunde des Nationenwettkampfs nach unter anderem 22 Grand-Slam-Titeln seine große Karriere. Mit Spanien trifft er im Viertelfinale am Dienstag zunächst auf die Niederlande. Ob der 38-Jährige, der zuletzt mit heftigen Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt hatte, aber überhaupt zum Einsatz kommt, steht noch nicht fest. Nadal stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft.

"Ich hoffe die Emotionen kontrollieren zu können. Ich bin nicht hier, um mich zurückzuziehen. Ich bin hier, um dem Team zum Sieg zu verhelfen", sagte er am Montag in Malaga: "Es ist meine letzte Woche in einem Teamwettbewerb und das Wichtigste ist, der Mannschaft zu helfen. Die Emotionen werden erst am Ende kommen."