Waghalsige Prognosen für 2025 - wer wettet dagegen?

Die Tennissaison 2025 hat zwar schon begonnen, die ganz großen Events stehen aber erst in ein paar Woche an. Und nur die zählen. Wir hätten da mal ein paar Vorhersagen eher mutiger Natur.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 07.01.2025, 00:40 Uhr

© Getty Images Den Pokal in Carlos Alcaraz´ Händen trauen wir 2025 Alexander Zverev zu

Prognose 1: Alexander Zverev wird 2025 mehr als ein Grand-Slam-Turnier gewinnen

Ja, da werden jetzt sicherlich einige Experten gleich anmerken, dass Zverev bislang ja noch gar nie bei einem der vier Majors reüssiert hat. Und sollten sich nicht Carlos Alcaraz und Jannik Sinner die vier größten Titel untereinander ausmachen - ganz so wie 2024? Wir sagen: nein. Zverev hat bewiesen, dass er Alcaraz bei einem Grand-Slam-Turnier schlagen kann. Sinner auch. Alle anderen Spieler sowieso. Wir legen uns fest: Den ersten Major-Titel für Sascha gibt es in Roland-Garros. Der zweite folgt bei den US Open. Wer wettet dagegen?

Prognose 2: Jannik Sinner wird wegen einer Sperre zwei Majors verpassen

Einer Teilnahme an den Australian Open steht für Jannik Sinner nichts entgegen. Danach aber tickt die Uhr. Denn wenn sich der CAS mit seinem Urteil weiter Zeit lässt, dann hätte schon eine dreimonatige Sperre für den Weltranglisten-Ersten ernste Implikationen hinsichtlich der Grand-Slam-Turniere. Natürlich ist auch ein kompletter Freispruch für Sinner möglich. Wenn aber Iga Swiatek wegen einer kleinen Verfehlung für einen solchen Zeitraum gesperrt wurde, dann könnte es eben auch Jannik Sinner treffen. Und dann gälte für ihn: am besten noch ab Februar. Wir glauben aber: Es könnte später werden. Und Sinner Roland-Garros und Wimbledon versäumen. Wer wettet dagegen?

Prognose 3: Novak Djokovic wird die Saison 2025 nicht unter den Top Ten beenden

Geht an nach den Erkenntnissen des abgelaufenen Jahres, dann sind für den zehnten Platz in den ATP-Charts ca. 3.300 Punkte nötig. In einem seiner „normalen“ Jahre hatte Novak Djokovic so viele Zähler schon nach dem 1000er in Miami auf der Habenseite. Aber nur wenig ist mehr so normal wie früher. Djokovic spielt deutlich weniger Turniere. Und er muss schon fast Übermenschliches leisten - wie im Endspiel von Olympia in Paris im Sommer 2024 - um die Allerbesten zu schlagen. Unsere Prognose: Novak Djokovic wird noch weniger Events bestreiten als im vergangenen Jahr. Und die wird er nicht zwingend gewinnen. Das wird ihn Ende der Saison hinter mindestens zehn fleißigeren (und erfolgreicheren) Spielern in der Weltrangliste ausweisen. Wer wettet dagegen?

Prognose 4: Aryna Sabalenka holt den Kalender-Grand-Salm

Ok: Der dritte Triumph in Melbourne sollte angesichts der letzten beiden Jahre fast so etwas wie zur Formsache werden. Haarig könnte es in Roland-Garros werden - aber da wird Sabalenka diesmal keine mentalen Aussetzer bekommen. Für Wimbledon passt ihr Spiel perfekt, da könnte sie unaufhaltsam sein. Und dass sie in New York City gewinnen kann, hat die Weltranglisten-Erste ja schon gezeigt. Kleine Einschränkung: Allzu oft sollte sie Karolina Muchova, Coco Gauff und auf dem Pariser Sand Iga Swiatek nicht begegnen. Aber für uns steht fest: Sabalenka gewinnt als erste Spielerin seit Steffi Graf 1988 alle vier Majors in einem Kalenderjahr.

Prognose 5: Österreich und die Schweiz werden Ende 2025 jeweils zwei Top-100-Spieler haben

Es sieht ein bisschen dürr aus in den Alpenrepubliken. Aktuell liegt kein Schweizer auf einem zweistelligen Tabellenplatz, in Österreich gilt dies nur für Sebastian Ofner, der aber noch mehrere Monate fehlen wird. Dennoch sind wir optimistisch: „Ofi“ ist bislang noch aus jeder Verletzungspause stärker zurückgekommen. Und als zweiten Top-100-Crack legen wir uns auf Lukas Neumayer fest, der 2025 seinen Durchbruch feiert. Bei den Eidgenossen ist Dominic Stricker für uns unter den besten 100 Spielern Ende 2025 gesetzt. Und als zweiter wird sich ein endlich verletzungsfreier Leandro Riedi dazugesellen. Wer wettet dagegen?