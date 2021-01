Warum Donna Vekic unter dem Spitznamen "Last Call" firmiert

Viel Zeit an Flughäfen verbringen? Für Tennisprofis leider Teils es Jobs. Donna Vekic hält davon jedoch nicht viel.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.01.2021, 09:30 Uhr

Donna Vekic

Sie sei zwar normalerweise niemand, der immer spät dran sei - an Flughäfen würde es aber doch öfters mal knapp. Das erklärte Vekic in einer kroatischen TV-Sendung, deren Auszüge das italienische ubitennis.com übersetzt hat.

"Ich habe keine Lust, drei Stunden vor Abflug am Flughafen anzukommen", so die Weltranglisten-32. "Ich verstehe den Punkt nicht." Eine Meinung, die ihrer Trainer jedoch nie verstanden hätten. Dennoch sei's eben einige Mal arg knapp geworden, und so habe sie, Vekic, den Spitznamen "Last Call" verpasst bekommen.

Einmal, so erzählte sie, sei sie nach einem Finale in St. Petersburg erst spät ins Bett gekommen, um zwei Uhr nachts. Um fünf Uhr hingegen habe man schon wieder aufbrechen müssen in Richtung Flughafen. Sie habe wohl im Schlaf den Wecker ausgeschaltet, aber irgendwie sei ihr Vater in Zimmer gekommen, sonst hätte man den Flug wohl verpasst. "Ich war so verrückt, dass ich meine Schuhe angezogen habe, immer noch im Pyjama. Glücklicherweise hat mein Vater mich daran gehindert, in diesem Aufzug rauszugehen."

Apropos Schuhe, ein heikles Thema auf der WTA-Tour. Denn Vekic steht vermutlich nicht alleine da, wenn es um die "gefährliche Anziehungskraft" von Absätzen geht. Das Problem: "Ich verbringe 90 Prozent meiner Zeit in Tennisschuhen. Auch aus diesem Grund ist das Tragen von Absätzen für mich sehr gefährlich", erklärte sie. Zumal ihre Füße offenbar noch in gutem Zustand sind. Viele Spieler müssten sich vor dem Spielen die Gelenke verbinden, sie aber immer noch nicht. Man müsse schließlich daran arbeiten, alle Bereiche des Körpers zu stärken, auch diesen.

Was nicht immer heißt, dass Vekic auf Absätze verzichtet: Zuletzt war sie mit Freundin und Kollegin Belinda Bencic zum Jahreswechsel in Dubai unterwegs, auf Absätzen. Auch wenn ihre Hosen bei den Instagram-Fans für deutlich mehr Aufsehen (und Fragezeichen) sorgten...