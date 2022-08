Was hat Victoria Azarenka zu verkünden?

Victoria Azarenka hat am Sonntag mit einem kryptischen Tweet für Spekulationen gesorgt.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.08.2022, 09:49 Uhr

© Getty Images Victoria Azarenka verlor in Cincinnati zuletzt gegen Emma Raducanu

Steht im Damentennis der nächste Rücktritt einer Grand-Slam-Siegerin bevor? Victoria Azarenka hat diesen Verdacht mit einem Tweet zumindest nahegelegt. Wie die 33-Jährige am Sonntag auf Twitter schrieb, habe sie für Montag eine Ankündigung geplant. Genaueres verriet die Belarussin noch nicht.

Sollte sich Azarenka tatsächlich für ein Karriereende entschieden, wäre dies ein weiterer Rücktritt einer äußerst renommierten Spielerin. Ashleigh Barty hatte als damalige Weltranglistenerste Ende März ihren Abschied vom Tennissport bekanntgegeben, die 23-fache Einzel-Grand-Slam-Siegerin Serena Williams wird nach den US Open folgen.

Azarenka gewann in ihrer Karriere gewann zweimal die Australian Open (2012 und 2013) und stand insgesamt 51 Wochen an der Spitze der Weltrangliste. In dieser Saison lief es für die 33-Jährige allerdings nicht nach Wunsch, zuletzt schlitterte sie in Cincinnati gegen Emma Raducanu in eine böse Pleite.