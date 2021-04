Wegen French-Open-Verschiebung: ATP installiert Turnier in Parma

Aufgrund der French-Open-Verschiebung wird heuer im italienischen Parma ein ATP-250-Sandplatzturnier stattfinden.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 15.04.2021, 21:33 Uhr

Es war eine der vielen Fragen, die nach der neuerlichen Verlegung der French Open auftrat: Was passiert vom 24. bis 30. Mai, in der ursprünglich die erste Woche in Paris stattgefunden hätte? Auf Herrenseite hat die ATP nun eine Antwort gegeben: In Parma wird ein 250er-Turnier über die Bühne gehen.

Erstmals in der Geschichte wird in der oberitalienischen Großstadt somit ein ATP-Event stattfinden. Der Startschuss fällt bereits am 22. Mai, exakt eine Woche später, am 29. Mai, wird in Parma der Sieger des Sandplatzturniers feststehen. Einen Tag darauf beginnt in Paris das zweite Grand-Slam-Event des Jahres.

Dass ausgerechnet in Italien ein neuer Veranstaltungsort gefunden wurde, überrascht nur bedingt. Denn der südeuropäische Staat erfährt derzeit vor allem auf Herrenseite einen wahren Tennisboom: Zehn der aktuell 100 besten Spieler kommen aus Italien, mit den ATP Finals in Turin und den Next Gen Finals werden am Ende des Jahres zudem zwei große Tennishighlights in Italien stattfinden.

Mit der Veranstaltung in Parma kommt nun ein weiteres Highlight hinzu. Ob Zuschauer auch vor Ort in den Genuss von Weltklassetennis kommen werden, darf angesichts der Corona-Pandemie allerdings bezweifelt werden.