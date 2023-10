Werden in Wimbledon 38 neue Plätze durchgewunken?

Wimbledon will sich vergrößern. Aber wird das von den Anwohnern auch akzeptiert?

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.10.2023, 13:46 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Noch wird die Qualifikation für das Wimbledon-Turnier in Roehampton gespielt

Fünf Jahre, nachdem der All England Tennis Club den angrenzenden Golf Club in Wimbledon gepachtet hat, stehen die Pläne für den Ausbau nun fest: Nicht weniger als 38 neue Plätze sollen dort entstehen, einer davon mit einer Tribüne für bis zu 8.000 Besucher. Die Idee dahinter ist auch, die Qualifikation von Roehampton direkt an jene Stelle zu verlegen, wo dann ja auch der Champion und die Turniersiegerin von Wimbledon gekrönt werden.

Indes: Gegen diese Pläne regen sich bei den Anwohnern schon seit Jahren Widerstände. Und nun ist es zunächst einmal am Merton Council, bei einer Anhörung festzustellen, ob die mächtigen Umbaumaßnahmen auch tatsächlich eine Zukunft haben.

Bislang ist der Golfplatz ja vor allem für eine Sache bekannt: Dort formiert sich nämlich täglich die sogenannte Queue - also jene Linie an Besuchern, die von den frühen Morgenstunden an geduldig darauf warten, ein Ground Ticket für das traditionsreichste Turnier im Tenniskalender zu erlangen.