Wie ein „zweiter Vater“: Cahill soll im Team Sinner bleiben

Das Jannik Sinner liebend gerne Coach Darren Cahill in seinem Team behalten will, ist ja schon längst bekannt. Im Rahmen der Erste Bank Open verriet der Weltranglistenzweite, wie er den Australier überreden will, zu bleiben.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 21.10.2025, 10:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Darren Cahill bei den Australian Open 2025

Die Saison neigt sich langsam, aber sicher dem Ende zu. Neben den Wien Open, dem Masters in Paris und den ATP Nitto Finals – den Davis Cup lässt er dieses Jahr aus – hat Sinner noch eine weitere offene Aufgabe, bevor es in die Off-Season geht: Darren Cahill zu überzeugen, doch zu bleiben. Denn eigentlich wollte der australische Ausnahmetrainer und Familienvater zum Ende des Jahres das Trainerteam verlassen. Spaßeshalber sagte der Südtiroler zwar vor Wimbledon: "Wir hatten eine Wette vor dem Finale. Er hat mir gesagt, wenn ich morgen gewinne, kann ich aussuchen, ob er bleibt oder nicht“, aber ein ernsthaftes Gespräch habe es noch nicht gegeben.

Seit Juli 2022 im Sinner-Team

"Wir haben gesagt, dass wir das Jahr zu Ende bringen werden, und dann werden wir ihn vielleicht zu einem langen Gespräch bitten, um zu versuchen, ihn zu überzeugen“, sagte der Topgesetzte in Wien gegenüber der ATP. "Aber egal, ob er bleibt oder nicht, er war ein großartiger Mensch und natürlich ein Trainer, der das ganze Team in schwierigen Momenten zusammengehalten hat.“

Denn bereits seit 2022 ist Cahill ein fester Bestandteil des familiären Trainerstabs rund um den Sextner. An seiner Seite krönte sich Sinner erstmalig zur Nummer 1 der Welt und gewann 16 ATP-Tour-Titel inklusive vier Grand Slam-Trophäen. „Die Ergebnisse waren fantastisch, daher werde ich versuchen, das (Cahills Bleiben) für mein eigenes Wohlbefinden zu erreichen“, sagte der Südtiroler. „Ich brauche das. Er ist wichtig für mich, weil ich sehe, wie viel Mühe er sich gibt“, erklärte der 2. der Welt, der dieses Jahr eine Bilanz von 43:6 auf Tour-Ebene erzielt hat.