Davis Cup: Italien muss auf Sinner verzichten

Nachdem sich Jannik Sinner lange die Antwort auf die Frage seines Antrittes beim Davis-Cup-Final-8 offen ließ, ist es nun offiziell: Das italienische Team muss beim Davis Cup auf seinen Superstar verzichten.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 20.10.2025, 17:15 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner wird nicht beim Davis Cup 2025 dabei sein

Wie Italiens Kaptitän Volandri bei der Team-Nominierung klarstellte, sei “Jannik für das heurige Turnier nicht Verfügbar." Eine Rückkehr schloss er aber nicht aus: "Der Davis-Cup ist und bleibt sein Zuhause, und ich bin mir sicher, dass Jannik bald wieder Teil der Mannschaft wird.“ Die Titelverteidigung wird nun mit Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli und Andrea Vavassori in Angriff genommen.

Sinner schrieb die letzten beiden Jahre italienische Davis-Cup Geschichte. Nach fast 50 Jahren ohne Trophäe führte der Sextner seine Mannschaft 2023 erstmalig zum Sieg des Team-Wettbewerbs und der “hässlichsten Salatschüssel der Welt”. Letztes Jahr wiederholte die Mannschaft rund um Sinner dieses Kunststück. Genau das sei aber auch einer der Gründe, weshalb Italien auf den Topspieler verzichten muss.

Sinner braucht “extra Pause” für die Saisonvorbereitung

„Ich habe zweimal den Davis Cup gewonnen“, erklärte Sinner, auf die Frage, warum er dieses Jahr nicht antreten werde. Der Südtiroler wolle sich lieber frühzeitig auf die Off-Season und Vorbereitungen für die Australien Open konzentrieren, wie er im Rahmen der Wien Open erklärte.

„Ich und mein Team haben das entschieden, weil die Saison am Ende vom Jahr doch ziemlich lang ist und ich brauche eine extra Pause um mit der Vorbereitung früher anzufangen“, erklärte Sinner. Die letzten zwei Jahre sei die Nebensaison, aufgrund von mangelnder Zeit, „nicht optimal“ gewesen.

Der Davis Cup ist das letzte offizielle Event im Turnierkalender und findet direkt nach den ATP Nitto Finals vom 18.-23. November in Bologna statt. Der Titelverteidiger startet am 19. November gegen Österreich.