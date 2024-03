Wie sieht die perfekte Tennisspielerin für Ana Ivanovic aus?

Wie sieht die perfekte Tennisspielerin für Ana Ivanovic aus? Bei einem Interview verrät die ehemalige Weltranglistenerste von wem sie gerne den Aufschlag, Vorhand und Co. hätte.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.03.2024, 11:51 Uhr

© Getty Images

Die Serbin Ana Ivanovic hat zwar schon etwas länger die Tennisbühne verlassen, ist aber noch viel in der Medienlandschaft präsent. Wohl auch durch ihren Ehemann, Bastian Schweinsteiger. Die 36-jährige verblieb 12 Wochen lang an der Spitze der Weltrangliste und konnte sich 2008 zur French-Open-Siegerin küren. Sie weiß also über die Stärken und Schwächen der Spieler und Spielerinnen genaustens Bescheid.

Um die perfekte Tennisspielerin zu kreieren würde sie gerne den Aufschlag von ihrer langjährigen Konkurrentin Serena Williams heranziehen. Ivanovic stand insgesamt 10 mal gegen die US-Amerikanerin auf dem Platz und unterlag der ehmaligen Weltranglistenersten neun mal. Bei der Fähigkeit der Kraft würde die Wahl wieder auf Serena treffen, wie die Serbin lächelnd bestätigte. Die Ausdauer hätte die 36-jährige gerne von Caroline Wozniacki, die neben ihrer physischen auch für ihre mentale Stärke bekannt ist. Steffi Graf kommt auch in der Aufzählung vor, von der Rekordspielerin hätte Ivanovic gerne den Slice. Ons Jabeur darf gerne ihren Drop Shot bereitstellen und Novak Djokovic seine Rückhand. Bei der Vorhand schwankt die Serbin noch zwischen Iga und sich selbst, denn sie mag ihre Vorhand doch auch sehr gerne, wie sie lachend einräumt.