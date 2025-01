Wieder ein Viertelfinale: Paula Badosa folgt Arantxa Sanchez Vicario

Paula Badosa steht im Viertelfinale der Australian Open und erreicht damit zum zweiten Mal in Folge die Runde der letzten acht Spielerinnen bei einem Grand Slam. In Spanien ist sowas bei den Frauen nicht alltäglich.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 21.01.2025, 03:58 Uhr

© Getty Images

Paula Badosa schreibt also spanische Tennisgeschichte. Mit dem Sieg gegen Olga Danilovic im Achtelfinale der Australian Open erreichte die 27-Jährige ein weiteres Viertelfinale bei einem Grand Slam. Und das sogar zum zweiten Mal in Folge, denn schon bei den US Open spielte sich Badosa tief in die zweite Woche.

Bei US Open und Australian Open direkt hintereinander im Viertelfinale zu stehen, gelang nicht vielen spanischen Spielerinnen. Zuletzt konnte Arantxa Sanchez Vicario in den Jahren 1997 und 1998 ebenfalls bei beiden Turnieren nacheinander so vorstoßen. In beiden Wettbewerben war damals auch im Viertelfinale das Turnier für die vierfache Grand-Slam-Siegerin beendet.

Paula Badosa fordert jetzt Coco Gauff

Ein Schicksal, das auch Paula Badosa blühen könnte. Am Dienstag wartet im Duell um den Halbfinaleinzug die formstarke Coco Gauff. Im direkten Vergleich steht es nach sechs Duellen immerhin ausgeglichen.

Es gibt also Grund zur Hoffnung für die spanische Nummer eins, um den langersehnten ersten Grand-Slam-Titel einzufahren, den Paula Badosa gerade zu Beginn ihrer Karriere viele zugetraut haben. Bisher steht jedoch noch die erste Halbfinaltteilnahme bei einem Major aus.