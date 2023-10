Wieder verletzt! Alcaraz sagt das Turnier in Basel ab

Seine Körper macht ihm mal wieder bereits in jungen Jahren zu schaffen: Carlos Alcaraz hat seinen Start für das Turnier in Basel abgesagt. Für ihn rückt ein Schweizer Altmeister in das Hauptfeld nach.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2023, 20:21 Uhr

Wie die Veranstalter aus der Schweiz mitteilten, hat Carlos Alcaraz seinen Start beim Turnier in Basel abgesagt, das am kommenden Freitag beginnt. Als Begründung gab der Spanier eine Entzündung der Sohle seines linken Fußes an, sowie Probleme mit seinem Gesäßmuskel.

Turnierpräsident Roger Brennwald zeigte sich dementsprechend enttäuscht, dass der Superstar nicht bei den Swiss Indors aufschlagen kann: "Eine solche Nachricht trifft uns natürlich schwer. Aber verletzungsbedingte Absagen liegen nicht in unserer Macht. Zum Glück ist das Turnier dieses Jahr in der Dichte hervorragend besetzt. Eine spannende Auseinandersetzung mit 15 Spielern aus den Top 30 der Welt ist trotzdem garantiert."

Für die Nummer zwei der Welt rückt der Schweizer Lokalmatador Stan Wawrinka in das Hauptfeld des Turniers nach.