Und bitte: Der nächste Shitstorm für Matteo Berretttini

Das Jahr 2023 ist für Matteo Berrettini bisher ein Jahr zum Vergessen. Dabei befinden wir uns noch nicht einmal an der Jahreshälfte. Es läuft einfach nicht – sportlich nicht, Verletzungen kommen dazu. Nun muss sich der Italiener auch mal wieder für sein Privatleben rechtfertigen.

Wenn Sportler sich abseits ihres gewohnten Terrains bewegen, ist es oft eine heikle Angelegenheit. Gerade wenn es sportlich nicht läuft. So muss sich ein Fußballer schon viele bohrende Fragen gefallen lassen, wenn er im sportlichen Tief in der ersten Reihe bei einer Fashion-Show sitzt und dafür auch noch durch Europa jettet. FC Bayern-Star Serge Gnabry kann ein Lied davon singen.

Sehr ähnlich ergeht es gerade Matteo Berrettini. Der Italiener war Gast auf der glamourösen Met Gala in New York und machte in seinem schwarzen Smoking optisch eine hervorragende Figur. Für das Modeunternehmen BOSS ist er Markenbotschafter. Da er aber gerade um sein Comeback nach seiner Hand-Verletzung samt notwendiger OP kämpft und daher auch sein Heim-Masters in Rom nächste Woche absagen musste, werfen ihm nun viele Fans vor, er konzentriere sich nicht genügend auf sein Tennis. Und würde lieber den Glamour mitnehmen, anstatt sich für seine Rückkehr auf den Platz zu quälen.

Schon 2021 mit Ajla Tomljanović auf der Gala

Ob das wirklich so ist? Zumindest geben die Bilder aus New York den Berrettini-Kritikern neues Futter. Schon als sich der Italiener mit seiner neuen Freundin Melissa Satta öffentlich zum ersten Mal zeigte, wurden – vor allem in seiner Heimat – die Fragen nach seinen Prioritäten gestellt. 2021 stand noch seine Ex-Freundin und Profi-Kollegin Ajla Tomljanović an seiner Seite auf dem roten Teppich der Met Gala. In sportlich erfolgreichen Zeiten war Kritik damals nicht zu vernehmen.

Jetzt war Glamour-Girl Melissa Satta nicht im Big Apple an seiner Seite, was wiederum die Frage aufgeworfen hat, ob die beiden überhaupt noch ein Paar seien.

Es wird dringend Zeit, dass Matteo Berretini wieder sportliche Schlagzeilen macht. Egal ob in New York oder in Rom.