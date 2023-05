Wiederholungstäter Hugo Gaston erhält Mega-Strafe

Hugo Gaston wurde nach mehreren Unsportlichkeiten in diesem Jahr von der ATP zu einer heftigen Geldstrafe verdonnert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 22.05.2023, 21:07 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Hugo Gaston erhielt eine saftige Geldstrafe

Saftige Strafe für Hugo Gaston: Der Franzose muss aufgrund mehrerer Unsportlichkeiten in dieser Saison eine Geldstrafe in Höhe von 144.000 Euro bezahlen. Sollte sich der 22-Jährige in den folgenden zwölf Monaten keine weiteren Verfehlungen leisten, wird die Strafe auf 72.000 Euro reduziert werden. Das gab die ATP am Montag bekannt.

Auslöser für die Strafe war ein Fehltritt beim ATP-Masters-1000-Turnier in Madrid: In seinem Zweitrundenmatch gegen Borna Coric warf der Franzose während eines Ballwechsels in aussichtsloser Position einen zweiten Ball aus seiner Hosentasche auf den Court und wollte somit eine Wiederholung des Punktes evozieren. Von "Erfolg" gekrönt war Gastons Aktion übrigens nicht.

Gaston sorgte in Madrid nicht zum ersten Mal für negative Schlagzeilen. Insgesamt leistete sich der aktuelle Weltranglisten-108. im Kalenderjahr 2023 bereits vier Verfehlungen. Dies ist auch der Hauptgrund, warum die ATP eine derart hohe Strafe verhängte. Denn vor Beginn dieser Saison schärfte die Herrenorganisation hinsichtlich ihres Strafenkatalogs nach.

Gaston erspielte sich in dieser Spielzeit bislang ein Preisgeld in Höhe von rund 114.000 Euro. Immerhin darf sich der 22-Jährige schon bald über monetären Zuwachs freuen: Bei den French Open, für die der Lokalmatador von den Veranstaltern eine Hauptfeld-Wildcard erhielt, würde Gaston bereits bei einem Erstrundenaus 69.000 Euro verdienen.