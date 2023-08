Wiedersehen mit Roger Federer beim Laver Cup

Roger Federer wird auch bei der diesjährigen Ausgabe des Laver Cups auf dem Court stehen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 16.08.2023, 07:16 Uhr

© Getty Images Roger Federer wird nach seinem Besuch in Wimbledon auch den Laver Cup bereichern.

Bei der bevorstehenden Ausgabe in Vancouver vom 22.-24. September wird der Wimbledon-Rekordsieger ein Jahr nach seinem letzten Match erneut Teil des Kräftemessens zwischen Europa und dem Rest der Welt sein. Allerdings wird Federer, sicherlich zum Missfallen aller Tennisfans, nicht selbst zum Racket greifen.

Am Freitagabend wird der Schweizer den Münzwurf vor dem letzten Match des Tages vollziehen und anschließend mit Jim Courier auf dem Court zum Interview bereitstehen, wie der Laver Cup selbst mitteilte.

Federer spielte zum Abschluss Doppel mit Nadal

Federer, der Mitinitiator des Laver Cups ist, spielte im letzten Jahr beim Laver Cup ebenfalls am Freitagabend an der Seite von Rafael Nadal im Doppel sein letztes offizielles Profimatch. Gemeinsam unterlagen sie dem US-Duo Francis Tiafoe und Jack Sock. Anschließend erlebten die Fans in der Halle und an den TV-Geräten einen emotionalen Abschied des „Maestros“.