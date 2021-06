Wimbedon 2021 live: Andy Murray vs Nikoloz Basilashvili im TV, Livestream und Liveticker

Andy Murray trifft in Runde 1 des Wimbledonturniers 2021 auf Nikoloz Basilashvili - ab 18.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky und im Matchtracker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 19:21 Uhr

© Getty Images Nikoloz Basilashvili, Andy Murray

Eigentlich lief wenig beisammen bei Nikoloz Basilashvili - bis zum Sieg gegen Roger Federer in Doha. Dann: Turniersieg Doha und München sowie Halbfinale in Halle - sauber! Nicht einfach für Murray, seines Zeichens zweifacher Sieger in Wimbledon (2013, 2016), aber zuletzt wieder mal verletzt...

Es ist das erste Duell zwischen Basilashvili und Murray.

Basilashvili vs. Murray - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Nikoloz Basilashvili und Andy Murray gibt es ab 18.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon