Wimbledon: 2 Matchbälle abgewehrt! Iga Swiatek biegt Belinda Bencic

Welt-Nummer 1 Iga Swiatek stand gegen Belinda Bencic kurz vorm Aus, zeigte aber Kämpferqualitäten und steht im Viertelfinale. Ebenfalls weiter: Elina Svitolina - nach einem Krimi gegen Victoria Azarenka.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 09.07.2023, 22:30 Uhr

Iga Swiatek

Beinahe wäre Belinda Bencic am Sonntag in Wimbledon die ganz große Überraschung gelungen: Die Schweizerin hatte zwei Matchbälle gegen die topgesetzte Iga Swiatek - die aber mit Bravour abwehrte. Und sich am Ende durchsetzte.

Swiatek war während des gesamten ersten Satzes eigentlich die etwas bessere Spielerin, konnte aber fünf Breakbälle - davon zwei Satzbälle - nicht nutzen. Im Tiebreak drehte Bencic dann plötzlich auf und gewann diesen mit 7:4.

In Durchgang zwei war es die Favoritin, der ein schnelles Break gelang. Aber Bencic glich zum 3:3 aus. Im zwölften Spiel hatte Bencic als Rückschlägerin zwei Matchbälle, Swiatek rettete sich ins Tiebreak. Dieses begann gleich einmal mit fünf Minibreaks, bei 4:2 für Swiatek wurden die Seiten gewechselt. Und die viermalige Major-Siegerin sollte keinen Punkt mehr abgeben. Im dritten Satz gelang der Polin dann ein frühes Break, das sie transportierte.

Svitolina schlägt Azarenka

Swiatek trifft nun auf Elina Svitolina, die sich gegen Victoria Azarenka ein ähnlich dramatisches Match lieferte. Die Ukrainerin setzte sich am Ende mit 2:6, 6:4 und 7:6 (9) durch.

Azarenka hatte im Match-Tiebreak bereits mit 7:4 geführt, Svitolina aber holte auf und nutzte ihren zweiten Matchball. Kurz nach ihrer Rückkehr nach Babypause steht sie also im Viertelfinale eines Majorturniers - stark!

Bereits zuvor hatten sich Jessica Pegula mit einem ungefährdeten Erfolg gegen Lesia Tsurenko und Marketa Vondrousova mit einem Drei-Satz-Sieg gegen Marie Bouzkova ihre Plätze in der Runde der letzten Acht gesichert.

