Wimbledon 2021: 13 Breaks im fünften Satz! Karen Khachanov gewinnt irres Match gegen Sebastian Korda

Karen Khachanov steht nach einer verrückten Fünfsatzschlacht gegen Sebastian Korda im Viertelfinale von Wimbledon. Allein im entscheidenden Satz sahen die Zuschauer auf Court 18 sage und schreibe 13 Breaks.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.07.2021, 16:31 Uhr

© Getty Images Karen Khachanov setzte sich gegen Sebastian Korda in fünf Sätzen durch

Dass ein Tennismatch bei einem Grand-Slam-Turnier in den fünften Satz geht, ist an und für sich nichts Ungewöhnliches. Und auch, dass es angesichts der hohen nervlichen Belastung mehr Wendungen gibt als in den vier Sätzen zuvor, ist dem Tennisfan gemeinhin bekannt.

Doch was sich am Manic Monday in Wimbledon im Match zwischen Karen Khachanov und Sebastian Korda abspielte, war wohl selbs für den eingefleischtesten Tennisfan Neuland.

Unfassbare 13 Breaks bekamen die Zuschauer im letzten Durchgang auf Court 18 zu sehen, Khachanov konnte die Partie erst im vierten Anlauf ausservieren. Kurios: Als Korda sein Servicegame zum 8:7 durchbrachte, konterte Khachanov seinerseits ebenfalls mit einem gewonnenen Aufschlagspiel. Zwei Spiele später fixierte der Russe den 3:6, 6:4, 6:3, 5:7 und 10:8-Erfolg.

Khachanov trifft im Viertelfinale nun auf Denis Shapovalov, der Roberto Bautista Agut in drei Sätzen schlug. Sebastian Korda wird sein 21. Geburtstag indes wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon