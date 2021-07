Wimbledon 2021: Alexander Zverev mit der Erfahrung im Rücken auf in Woche zwei

Alexander Zverev steht nach einer starken Leistung im Achtelfinale von Wimbledon 2021 und damit in der zweiten Woche des Grand-Slam-Turniers in London. In dieser baut der Deutsche nun insbesondere auf seine Erfahrung.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 11:22 Uhr

Insbesondere seit seinem Einzug ins Endspiel der US Open, in welchem es für den Deutschen die so bittere Fünf-Satz-Niederlage gegen Dominic Thiem setzte, macht Alexander Zverev keinen Hehl daraus, mit den Ambitionen eines Grand-Slam-Sieges zu den Major-Turnieren zu reisen. Was bei den French Open mit einer Halbfinalniederlage gegen Stefanos Tsitsipas jäh endete, soll nun in Wimbledon besser laufen - so die Zielsetzung des gebürtigen Hamburgers.

Diese Ambitionen unterstreicht der Deutsche bislang eindrucksvoll auf dem Platz. In den ersten beiden Runden blieb Zverev ohne Satzverlust, den ersten Test gegen den starken Aufschläger Taylor Fritz bestand der Weltranglistensechste letztlich trotz verlorenem Auftaktdurchgang souverän. Auch und insbesondere aufgrund einer bärenstarken Leistung in den Sätzen zwei, drei und vier.

Zverev nun gegen Auger-Aliassime

Dementsprechend positiv bilanzierte auch Zverev im Anschluss an sein Weiterkommen: "Es war das Spiel, das ich im ganzen Turnier am besten gespielt habe, Taylor ist ein großartiger Tennisspieler und er hat es mir sehr schwer gemacht", so der Deutsche, der damit in der zweiten Woche des Rasenklassikers steht. In dieser baut der 24-Jährige nun auf seine Erfahrung: "Dass ich mehrmals in der zweiten Woche eines Grand Slams war, hilft mir sehr, denn man lernt, seine Zeit zu managen."

Denn nur so kann auch der ganz große Coup gelingen, auf den sich der gebürtige Hamburger weiterhin enorm heiß zeigt: "Ich bin immer noch sehr hungrig, einen Grand Slam zu gewinnen und ich hoffe, dass dieses Turnier meine große Chance sein wird", betonte der Weltranglistensechste, der nun auf Felix Auger-Aliassime trifft. Der Kanadier profiterte in Runde drei von einer Aufgabe von Nick Kyrgios.

Für den Youngster hat Zverev indes nur lobende Worte übrig: "Der Rasen ist sein bester Belag, er kann bei flachen Bällen viel Geschwindigkeit erzeugen und ist ein sehr aggressiver Tennisspieler", erklärte der Deutsche. Dennoch ist Auger-Aliassime ein Mann der Marke "Wunschgegner" für Zverev, hat der Mann aus der Hansestadt doch alle drei bisherigen Duelle für sich entschieden. Die nächste Hürde in Richtung großem Titel, sie ist also eine durchaus machbare für Zverev.