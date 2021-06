Wimbledon 2021: Andy Murray zittert sich in Runde zwei

Andy Murray ist mit einer wechselhaften Leistung in die zweite Runde in Wimbledon 2021 eingezogen. Der zweimalige Champion gewann gegen Nikoloz Basilashvili mit 6:4, 6:3, 5:7 und 6:3.

Es gibt Tage, an denen ist gegen das Spiel von Nikoloz Basilashvili kein Kraut gewachsen. Frag nach bei den Gegner des Georgiers in Doha oder in München in diesem Jahr. Es gibt aber auch Tage, an denen Basilashvili nicht ganz bei der Sache zu sein scheint, viele Chancen auslässt, zu leichtsinnigen Fehlern neigt. Was die Leistung von Andy Murray vor vollbesetzten Tribünen auf dem Centre Court von Wimbledon aber nicht schmälern soll. Denn Murray legte einen zum Großteil souveränen Auftakt in das wichtigste Turnier des Jahres hin, gewann mit 6:4, 6:3, 5:7 und 6:3.Am Ende zitterte dem Schotten aber gehörig die Hand, beim Stand von 5:0 im dritten Satz konnte der Routiner nicht ausservieren. Als Basilashvili im neunten Spiel dann auch noch zwei Matchbälle abwehrte, war plötzlich Feuer am Dach.

Zumal Basilashvili mit dem dritten Break in Folge zum 5:5 ausglich. Und bei 6:5 seinen ersten Satzball hatte. Murray wehrte mit einem Aufschlag durch die Mitte ab. Die zweite Chance aber saß. Danach wurde das Dach geschlossen, die Partie musste für 20 Minuten unterbrochen werden. Nach Wiederaufnahme legte Murray mit Break vor, Basilashvili schlug umgehend zurück. Aber gab gleich wieder seinen Aufschlag ab. Murray wehrte im achten Spiel einen Breakball ab - und verwertete nach 3:33 Stunden Spielzeit seinen vierten Matchball.

Rublev und Djokovic weiter, Tsitsipas raus

Auch die zweite Runde sollte für Murray im Bereich des Machbaren liegen: Er spielt entweder gegen Oscar Otte oder Arthur Rinderknech. Der Deutsche und der Franzose lieferten sich zeitgleich zur Murray-Basilashvili-Partie einen Thriller, der beim Stand von 9:9 im fünften Satz wegen Dunkelheit unterbrochen werden musste.

Auch Andrey Rublev ist in Runde zwei eingezogen. Der Russe gab zwar den ersten Satz gegen Federico Delbonis mit 4:6, gewann die drei folgenden aber glatt mit 6:4, 6:1 und 6:2. Zuvor hatte es mit Stefanos Tsitsipas die Nummer drei des Turniers erwischt. Tsitsipas unterlag Frances Tiafoe glatt in drei Sätzen. Novak Djokovic, haushoher Favorit auf den Titel, gab zwar den allerersten Satz auf dem Centre Court 2021 ab, gewann gegen Jack Draper aber doch noch ungefährdert mit 4:6, 6:1, 6:2 und 6:2.

