Wimbledon 2021: Angelique Kerber zieht mit Zweisatzerfolg über Cori Gauff ins Viertelfinale ein

Angelique Kerber qualifizierte sich durch einen Zweisatzerfolg über Cori Gauff für das Viertelfinale von Wimbledon. (Hier könnt ihr das Match im Ticker nachlesen). Am Dienstag trifft die deutsche Nummer eins auf Karolina Muchova.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 05.07.2021, 18:19 Uhr

© Getty Images Angelique Kerber besiegte Cori Gauff in zwei Sätzen

Fast fühlte man sich zu Beginn der Partie zwischen Angelique Kerber und Cori Gauff auf den Court 18, auf dem es im fünften Satz zwischen Karen Khachanov und Sebastian Korda nicht weniger als 13 Breaks gegeben hatte, zurückversetzt: Die ersten fünf Games gingen allesamt an die Rückschlägerin, erst danach konnte Kerber ihren Aufschlag zum ersten Mal durchbringen.

Danach sollte sich die Tonart der Partie allerdings ändern, im ersten Satz gab es nach dem fünften Game kein Break mehr. Dementsprechend ging der Eröffnungsabschnitt mit 6:4 an Kerber.

Die Wimbledon-Siegerin des Jahres 2018 blieb auch im zweiten Durchgang am Drücker und schaffte ein Break zum 2:1. Dieses sollte auf dem Centre Court bereits die Vorentscheidung darstellen: Zwar geriet Kerber bei eigenem Aufschlag immer wieder unter Druck, Gauff fand jedoch keinen Weg zurück in die Partie.

Nach exakt 76 Minuten Spielzeit verwandelte Kerber per Ass ihren ersten Matchball zum 6:4 und 6:4-Erfolg. Im Viertelfinale trifft die 33-Jährige nun auf Karolina Muchova, die Paula Badosa mit 7:6 (6) und 6:4 schlug. Ebenfalls in der Runde der letzten Acht steht die Schweizerin Viktorija Golubic, die Madison Keys in zwei Sätzen aus dem Turnier nahm. Die 28-Jährige spielt im Viertelfinale gegen Karolina Pliskova.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen