Wimbledon 2021: Aryna Sabalenka muss hart arbeiten, Iga Swiatek souverän

Aryna Sabalenkaund Iga Swiatek haben am Mittwoch in Wimbledon Favoritinnensiege gefeiert. Unter jedoch höchst unterschiedlichen Umständen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 19:32 Uhr

Aryna Sabalenka musste in Runde zwei von Wimbledon hart arbeiten

Gegen die britische Wildcard und Lokalmatadorin Katie Boulter musste mit Aryna Sabalenka die Nummer zwei des Turniers nämlich harte Arbeit verrichten. Zunächst roch es am Centre Court bereits nach Sensation, als Boulter den Auftaktsatz mit 6:4 für sich entschieden hatte. Dann aber fing sich die große Favoritin, gewann Durchgang zwei mit 6:3 und machte schließlich in einem umkämpften dritten Satz mit demselben Ergebnis den Aufstieg in Runde drei perfekt.

Ebenfalls in der Runde der letzten 32 steht die Polin Iga Swiatek, die gegen die zweifache Grand-Slam-Finalistin Vera Zvonareva zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen ließ und mit 6:1 und 6:3 ihr Drittrundenticket löste. Ausgeschieden hingegen ist die Nummer neun des Turniers, die Schweizerin Belinda Bencic. Diese scheitert in zwei klaren Sätzen an Kaja Juvan aus Slowenien.

Mertens und Rybakina souverän

Wenig anbrennen ließen zudem Elise Mertens und Elena Rybakina. Die beiden Top-20-Spielerinnen zeigten am Mittwoch solide Auftritte und lösten mit ungefährdeten Zweisatzsiegen ihr Ticket für die Runde der letzten 32. Viktoria Azarenka und Elina Svitolina schafften im Nachtrag am Mittwoch erst ihre Erstrundenerfolge. Die an drei gesetzte Svitolina musste dabei über drei Sätze gehen.