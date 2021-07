Wimbledon 2021: Bayern-Fan Medvedev kann mit Finaleinzug Englands leben

Die Fußball-Europameisterschaft ist auch in Wimbledon ein großes Thema. Wie etwa beim On-Court-Interview von Daniil Medvedev nach dessen Einzug ins Achtelfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 22:30 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev möchte auch heute jubeln

Vom Standpunkt der Fußballfans aus haben Matteo Berrettini und Lorenzo Sonego im Feld der Achtelfinalisten alle Vorteile auf ihrer Seite: Die Italiener sind die einzigen Spieler, die noch qua Geburtsurkunde einer Mannschaft zugeneigt sein könnten. Natürlich bleibt es etwa Andrey Rublev oder Karen Khachanov unbenommen, die spanische Furia Roja anzufeuern. Beide verbringen viel Zeit in Spanien, Rublev wird mit Fernando Vincente von einem Iberer gecoacht.

Daniil Medvedev komplettiert das russische Trio unter den letzten 16, auch er hat mit Gil Cervara einen spanischen Trainer. Ehrlich, wie Medvedev nun mal ist, hat er sich nach dem Fünf-Satz-Erfolg gegen Marin Cilic im On-Court-Interview aber erst einmal als Fan des FC Bayern München ausgewiesen. Und damit impliziert, dass er beim Duell der Engländer gegen die Deutschen eher auf Seiten des Teams von Joachim Löw gestanden hatte.

Medvedev hat Kane im Fantasy Team

Das Tor von Harry Kane hatte für Medvedev dennoch auch was Gutes, Englands Kapitän hat im Fantasy Team der Nummer zwei der Tenniswelt einen Fixplatz. Und Daniil Medvedev ist ja auch kein Unmensch: Sollte er am kommenden Sonntag in Wimbledon noch dabei sein und also im Endspiel stehen, dann können die Three Lions gerne am Abend um den ersten EM-Titel ihrer Geschichte spielen.

Zunächst muss sich Medvedev aber am Manic Monday mit Hubert Hurkacz auseinander setzen, der aus Sicht des Russen hoffentlich nicht den Killerinstinkt eines Robert Lewandowski mitbringen wird. Danach könnte es gegen Roger Federer gehen, vor Schweizer Sportlern sind dieser Tage auch französische Weltmeister gewarnt. Ein Halbfinale gegen Alexander Zverev brächte die Zuneigung zum deutschen Fußball zurück ins Spiel, der zu erwartende Finalgegner Novak Djokovic musste als einziger der Spitzenspieler (mit Ausnahme von Berrettini und Sonego) keine Negativ-Erlebnisse in Sachen Fußball verdauen: Serbien hatte die Qualifikation für die EURO 2020 versäumt.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon