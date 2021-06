Wimbledon 2021: Daniel Masur und Oskar Otte im Hauptfeld, Niemeier scheitert bitter

Große Erfolge für die DTB-Herren in der Wimbledon-Qualifikation: Oskar Otte und Daniel Masur schafften den Sprung ins Hauptfeld. Jule Niemeier hingegen ist bitter gescheitert.

von SID/tennisnet

zuletzt bearbeitet: 24.06.2021, 19:53 Uhr

Oskar Otte steht im Hauptfeld von Wimbledon

Die Tennisprofis Daniel Masur (Bückeburg) und Oskar Otte (Köln) stehen erstmals im Hauptfeld der All England Championships in Wimbledon (ab 28. Juni). Die Deutschen setzten sich am Donnerstag in der Qualifikation des traditionsreichen Grand-Slam-Turniers durch. Bei der Auslosung des Rasen-Highlights am Freitag dürfen Masur und Otte damit auf namhafte Gegner hoffen.

Schlechter lief die letzte Qualirunde für Jule Niemeier, die in ihrem Finalspiel bereits einen Matchball vorfand, sich schließlich aber doch mit 4:6, 6:2, 7:9 gegen die Niederländerin Lesley Pattinama Kerkhove geschlagen geben musste.