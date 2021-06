Wimbledon 2021: Djokovic, Tsitsipas, Sabalenka am Montag im Einsatz

Novak Djokovic und die obere Hälfte im Männer-Tableau werden am Montag ebenso im Einsatz sein wie Aryna Sabalenka und die untere Hälfte des Frauen-Rasters.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.06.2021, 18:51 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic eröffnet am Montag zum sechsten Mal den Centre Court von Wimbledon

Bei wohl keinem anderen Turnier spielt die Tradition eine so große Rolle wie in Wimbledon. Die berühmte Zuschauer-Queue fällt in diesem Jahr zwar aus, herzlich teure Erdbeeren mit Sahne werden aber auch 2021 gereicht. Und: Der Titelverteidiger wird die Matches auf dem Centre Court eröffnen (ab 14:30 Uhr MESZ, live bei Sky). Nichts Neues für Novak Djokovic, den fünfmaligen Champion im All England Lawn Tennis Club. Sehr wohl aber für seinen Gegner Jack Draper. Der junge Lokalmatador wird seine Premiere hoffentlich genießen. Der Tagesabschluss auf dem wohl legendärsten Platz im Tennissport gebührt Andy Murray, der auf Nikoloz Basilashvili trifft.

Mit Djokovic wird die gesamte obere Hälfte des 128er-Rasters am Montag im Einsatz sein. Jannik Sinner darf sich dann gegen Marton Fucsovics versuchen (12 Uhr, Court 18), Andrey Rublev gegen Federico Delbonis (zweites Match nach 12 Uhr auf Court 2). Eine harte Nuss hat Stefanos Tsitsipas zu knacken, der Grieche spielt im zweiten Match nach 14 Uhr auf Court 1 gegen Frances Tiafoe. Spannend sicherlich auch die Partien von Philipp Kohlschreiber gegen Denis Shapovalov (viertes Match nach 12 Uhr auf Court 3) und von Dominik Koepfer gegen Reilly Opelka.

Bei den Frauen fehlt die Siegerin von 2019: Simona Halep hat kurz vor der Auslosung zurückgezogen. Am Montag werden die Partien der unteren Hälfte ausgetragen. Dort steht der Name von Aryna Sabalenka, der Nummer zwei des Turniers. Sabalenka beginnt ab 14 Uhr auf Court 1 gegen Monica Nicolescu. Spannend die Aufgabe für Iga Swiatek: Die French-Open-Siegerin von 2020 bekommt es im dritten Match nach 14 Uhr ebenfalls auf Court 1 mit der immer gefährlichen Su-Wei Hsieh zu tun.

Hier der Spielplan für Montag

Hier das Einzel-Tableau der Männer in Wimbledon

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Wimbledon