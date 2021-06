Wimbledon 2021: Ein Abend mit Favoritensiegen und irren Battles

Der Mittwochabend in Wimbledon hatte so einiges zu bieten: Wie etwa Favoritensiege von Andrey Rublev und Diego Schwartzman, einem irren Fight von Dominik Koepfer und einem heißen Tanz zwischen Oscar Otte und Andy Murray.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 30.06.2021, 23:36 Uhr

Oscar Otte hätte es wohl wahrlich leichter erwischen können in der zweiten Runde des Grand-Slam-Turniers von Wimbledon. Der Deutsche bekam es am Mittwoch mit dem zweifachen Champion Andy Murray zu tun, wenngleich der Schotte heute - mit einer metallenen Hüfte ausgestattet - nicht mehr in ähnlicher Form agiert. Dennoch startete der Veteran stark, holte sich den ersten Durchgang mit 6:3.

Und sah im zweiten Satz so aus, als könnte er dieses Match recht zügig in trockene Tücher bringen: Murray gelang das frühe Break, schnell zeigte die Anzeigetafel ein 3:1 für den ehemaligen Weltranglistenersten. Dann aber ein Bruch in diesem Match: Otte steckte nicht auf, schaffte das Rebreak - profitierte in dieser Phase natürlich auch von einer Schwächephase von Murray - und schaffte kurze Zeit später den Satzausgleich (und hatte dabei auch eine Kuriosität parat).

Murray kontert Otte

Diese Tonart setzte sich auch im dritten Durchgang fort, Otte hatte nun Oberwasser am Center Court in Wimbledon - auch Satz drei ging mit 6:4 an den Deutschen. Diese Partie hatte jedoch noch so einiges parat. Wie etwa einen Andy Murray, der nach einer kurzen Unterbrechung zu Beginn des vierten Satzes - das Dach des Center Courts musste geschlossen werden - bärenstark zurückkehrte, das Break schaffte und auf 5:3 davonzog. Und Oskar Otte? Der konterte mit einem Break zur rechten Zeit, musste aber postwendend selbst erneut seinen Aufschlag abgeben. Durchgang vier ging mit 6:4 an Murray, Satz fünf musste demnach die Entscheidung bringen.

In diesem war es dann abermals der Routinier, der dreifache Grand-Slam-Sieger, der ehemalige Weltranglistenerste, Andy Murray, der den besseren Start erwischen sollte - per Break davonziehen konnte und schließlich beim Stand von 5:2 mehrmals die Chance hatte, das Match für sich zu entscheiden. Das ließ sich der Schotte nicht mehr nehmen, mit einem weiteren Break brachte Murray das frenetische Publikum zum Überkochen. Mit 6:2 im Entscheidungssatz spielte sich Murray in Runde drei.

Koepfer battelt sich mit Soon-woo

Einen noch vielleicht noch etwas härteren Kampf lieferten sich unterdessen Soon-woo Kwo und Dominik Koepfer. Das Zweitrundenduell der beiden ging über fünf Sätze, zuvor hatten bereits zwei Durchgänge im Tiebreak entschieden werden müssen. Dabei hätte Koepfer eigentlich weitaus leichteres Spiel haben können. Im dritten Durchgang führte der Deutsche nämlich schon mit 5:0, konnte diesen nach einem Moster-Comeback vom Koreaner jedoch erst im Tiebreak für sich entscheiden.

Auch im Entscheidungssatz ging es heiß her - schlussendlich war es aber der Deutsche, dem das entscheidende Break gelingen sollte. Die beeindruckende Bilanz: 6:3, 6:7 (8), 7:6 (2), 5:7 und 6:3. In der dritten Runde trifft Koepfer nun wohl auf Roberto Bautista Agut, dessen Duell mit Miomir Kecmanovic mit einer 2:1-Satzführung für den Spanier am Donnerstag fortgesetzt wird.

Favoritensiege von Schwartzman

Keine Probleme hatte am Mittwochabend der Russe Andrey Rublev, der mit Lloyd Harris kurzen Prozess machte. Nachdem sich Rublev die ersten beiden Sätze im Eilzugtempo gesichert hatte, wurde es in Durchgang drei zwar nochmal eng, mit 7:5 löste die Nummer acht des Turniers jedoch schließlich das Drittrundenticket.

Etwas mehr kämpfen musste der Argentinier Diego Schwarzman. Dieser bekam es in Runde zwei mit Liam Broady zu tun. schlussendlich setzte sich der gesetzte Schwarzman aber dennoch einigermaßen souverän in vier Sätzen durch. In Runde drei geht's nun gegen Marton Fucsovics.