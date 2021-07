Wimbledon 2021: Iga Swiatek ohne große Erwartungen um "zweiten" Wimbledon-Titel

Für Iga Swiatek ist ein Titelgewinn in Wimbledon kein Neuland. Und auch bei der Ausgabe 2021 spielt sich die Polin langsam in den Kreis der Topfavoritinnen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 18:40 Uhr

Iga Swiatek spielt sich in Wimbledon langsam aber sicher in einen Rausch

Dass mit einer sich in Hochform befindlichen Iga Swiatek nicht gut Brötchen essen ist, ist wohl seit den French Open des Vorjahres gemeinhin bekannt. Damals stürmte die heute 20-Jährige als unbeschriebenes Blatt ohne Satzverlust zum Titel, montierte auf dem Weg dorthin unter anderem Simona Halep eindrucksvoll ab.

Ähnlich eindrucksvoll fixierte die Polin am Freitagnachmittag auch ihren Einzug ins Achtelfinale in Wimbledon, als Swiatek mit Irina-Camelia Begu kurzen Prozess machte - ja, gar nur ein einziges Spiel abgeben musste. Sichtlich zufrieden zeigte sich die 20-Jährige folglich auch nach ihrem Drittrundenerfolg: "Ich habe das Gefühl, dass ich auf diesem Belag immer besser spiele. Tatsächlich werde ich selbstbewusster, weil mir die Zeit auf dem Platz zugute kommt. Ich trainiere auch viel an meinen freien Tagen. Ich spüre den Belag mehr und mehr und viel besser als zu Beginn des Turniers."

Im Achtelfinale gegen Jabeur

Nichtsdestotrotz hat sich für die Polin durch diesen Sieg wenig geändert - die Erwartungen Swiateks bleiben weiterhin niedrig, wie diese betonte: "Es wäre ein weiterer Grand-Slam-Sieg, damit würde ein Traum in Erfüllung gehen. Jedes Mädchen, das noch im Turnier ist, will gewinnen. Um ehrlich zu sein, denke ich jetzt nicht darüber nach, denn wie ich schon vor ein paar Tagen sagte, möchte ich keine Erwartungen an dieses Turnier stellen."

Die nächste Dame, die sich Swiatek in den Weg stellen wird, trägt den Namen Ons Jabeur - und tritt in der bisherigen Rasen-Saison in Topform auf. Dementsprechend groß ist auch der Respekt von Swiatek: "Sie spielt wundervoll auf Gras. Sie hat eine breite Palette von Optionen und die Rasentour, die sie bislang spielt, ist beeindruckend", streute Swiatek ihrer kommenden Gegnerin Rosen.

Juniorinnensiegerin Swiatek

Für Swiatek wäre ein Titelgewinn an der Church Road indes kein Neuland. Vor gerade einmal drei Jahren schlug die Polin noch in der Junioren-Konkurrenz auf - und holte sich dabei den Titel. "Es wäre toll, Wimbledon im Junioren-Bewerb gewonnen zu haben und es jetzt im Senioren-Bewerb genauso zu tun", unterstrich die 20-Jährige.

