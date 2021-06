Wimbledon 2021: Infos zu Livestream, Liveticker & TV-Übertragung exklusiv bei Sky

Ab dem 28. Juni geht es in Wimbledon um den dritten Grand-Slam-Titel des Jahres. Hier findet ihr alle Infos zum Rasenklassiker in London.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 23.06.2021, 16:28 Uhr

Der altehrwürdige Centre Court in Wimbledon

Wer sind die Favoriten?

Auf Herrenseite geht Novak Djokovic als klarer Favorit an den Start. Die größten Herausforderer für den Weltranglistenersten, der im Südwesten Londons seinen dritten Grand-Slam-Titel des Jahres anstrebt, dürften nach der Absage von Rafael Nadal Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Roger Federer, Alexander Zverev und Matteo Berrettini sein. Außenseiterchancen haben Andrey Rublev und Marin Cilic.

Bei den Damen ist eine Favoritin nur schwer auszumachen. Sollten sie zu hundert Prozent fit sein, müssen Ashleigh Barty und Simona Halep als zwei der heißesten Anwärterinnen auf den Titel genannt werden. Ob Serena Williams an der Church Road den langersehnten 24. Grand-Slam-Triumph einfahren kann, scheint fraglich. Auch ein neuerlicher Erfolg einer ungesetzten Spielerin scheint alles andere als undenkbar.

Wer überträgt im TV und Livestream?

Wie schon in den vergangenen Jahren überträgt Sky auch 2021 das prestigeträchtigste Turnier des Jahres vom 28. Juni bis zum 11. Juli in TV und Stream (Sky Go & Sky Ticket) live und exklusiv. Übertragungsbeginn ist an den ersten Tagen jeweils um 11:45 Uhr, die Matches starten um 12:30 Uhr. Sky überträgt auf fünf Kanälen insgesamt rund 350 Stunden live aus Wimbledon. Auf Sky Sport 1 gibt es wie gewohnt die Wimbledon-Konferenz: Hier werden die Fans parallel mit Live-Matches, Highlights, Analysen und Interviews versorgt.

Die Topspiele, vor allem von Dominic Thiem und Alexander Zverev, können auch im Liveticker von tennisnet mitverfolgt werden.

Wimbledon 2021 live - TV Sendeplan bei Sky

1. Woche

Montag, 28.6. ab 11:45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Dienstag, 29.6. ab 11:45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Mittwoch, 30.6., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Donnerstag, 1.7., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Freitag, 2.7., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Samstag, 3.7., ab 11:45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

2. Woche

Montag, 5.7. ab 11.45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 5

Dienstag, 6.7. das Damen-Viertelfinale ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 3

Mittwoch, 7.7., das Herren-Viertelfinale ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1 bis Sky Sport 3

Donnerstag, 8.7., das Damen-Halbfinale 13.45 Uhr auf Sky Sport 1

Freitag, 9.7., das Herren-Halbfinale ab 13.45 Uhr auf Sky Sport 1

Samstag, 10.7., das Damen-Finale ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, das Herren-Doppelfinale im Anschluss auf Sky Sport 1

Sonntag, 11.7., das Herren-Finale ab 14.45 Uhr auf Sky Sport 1 und Sky Sport UHD, das Damen-Doppelfinale im Anschluss auf Sky Sport 1

Als besonderen Service zeigt Sky am Auftakttag ein Match live im Free-TV auf Sky Sport News.

"Kurz Cross - Wimbledon Spezial"

Zum Ende jedes Turniertages meldet sich "Kurz Cross - Wimbledon Spezial" auf Sky Sport News. Mit Ausnahme des spielfreien Sonntags (4.7.) präsentiert Moderator Moritz Lang hier täglich um 22:30 Uhr die Highlights des Tages, Analysen und die Stimmen der Spielerinnen und Spieler im Free-TV.

Kommentatoren und Experten bei Sky

Stefan Hempel, Marcel Meinert, Paul Häuser, Roland Evers, Kai Dittmann, Markus Gaupp, Hannes Herrmann, Jonas Friedrich, Marcus Lindemann, Markus Götz, Philipp Langosz und Jaron Steiner.

Zudem wird die ehemalige Wimbledon-Finalistin Sabine Lisicki in der ersten Woche als Co-Kommentatorin fungieren. Ab der zweiten Turnierwoche übernehmen dann Julia Görges und Michael Stich.

Auslosung:

Die Auslosungen für die Einzel-Konkurrenzen finden am 25. Juni um 11:00 Uhr statt, jene für die Doppel-Wettbewerbe zwei Stunden später.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Im Vergleich zur letzten Ausgabe im Sommer 2019 wird insgesamt etwas weniger Preisgeld ausgeschüttet, bis ins Viertelfinale wird allerdings mehr Geld ausgeschüttet als noch vor zwei Jahren. Die Aufteilung sieht wie folgt aus.

Preisgeld in Euro Veränderung zu 2019 SiegerIn 1.983.346 - 24,81 % FinalistIn 1.050.000 - 20,38 % Halbfinale 542.500 - 17, 8 % Viertelfinale 350.000 + 8,7 % Achtelfinale 211.168 + 6,9 % Dritte Runde 134.167 + 7,69 % Zweite Runde 87.500 + 8,28 % Erste Runde 56.000 + 10,88 %

Wer hat in den vergangenen Jahren gewonnen?

Rekordchampionesse bei den Damen ist Martina Navratilova mit neun Titeln. Hier die Siegerinnen in Wimbledon seit 2011:

Jahr Siegerin Finalistin Ergebnis 2020 Absage aufgrund der COVID-19-Pandemie 2019 Simona Halep (ROM) Serena Williams (USA) 6:2, 6:2 2018 Angelique Kerber (GER) Serena Williams (USA) 6:3, 6:3 2017 Garbine Muguruza (ESP) Venus Williams (USA) 7:5, 6:0 2016 Serena Williams (USA) Angelique Kerber (GER) 7:5, 6:3 2015 Serena Williams (USA) Garbine Muguruza 6:4, 6:4 2014 Petra Kvitova (CZE) Eugenie Bouchard (CAN) 6:3, 6:0 2013 Marion Bartoli (FRA) Sabine Lisicki (GER) 6:1, 6:4 2012 Serena Williams (USA) Agnieszka Radwanska (POL) 6:1, 5:7, 6:2 2011 Petra Kvitova (CZE) Maria Sharapova 6:3, 6:4

Rekordchampion bei den Herren ist Roger Federer mit acht Titeln. Hier die Sieger in Wimbledon seit 2011:

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Absage aufgrund der COVID-19-Pandemie 2019 Novak Djokovic (SRB) Roger Federer (SUI) 7:6 (5), 1:6, 7:6 (4), 4:6, 13:12 (3) 2018 Novak Djokovic (SRB) Kevin Anderson (RSA) 6:2, 6:2, 7:6 (3) 2017 Roger Federer (SUI) Marin Cilic (CRO) 6:3, 6:1, 6:5 2016 Andy Murray (GBR) Milos Raonic 6:4, 7:6 (3), 7:6 (2) 2015 Novak Djokovic (SRB) Roger Federer (SUI) 7:6 (1), 6:7 (10), 6:4, 6:3 2014 Novak Djokovic (SRB) Roger Federer (SUI) 6:7 (7), 6:4, 7:6 (4), 5:7, 6:4 2013 Andy Murray (GBR) Novak Djokovic (SRB) 6:4, 7:5, 6:4 2012 Roger Federer (SUI) Andy Murray 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 2011 Novak Djokovic (SRB) Rafael Nadal (ESP) 6:4, 6:1, 1:6, 6:3

Live-Ticker auf tennisnet.com

Zu den wichtigsten Matches bietet tennisnet.com einen Live-Ticker an.