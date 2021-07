Wimbledon 2021 live: Alexander Zverev vs. Félix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt am Manic Monday um den Einzug in das Viertelfinale in Wimbledon 2021. Das Match gegen Félix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 08:33 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev ist gegen Félix Auger-Aliassime Favorit

Zverev wurde in der dritten Runde von Taylor Fritz erstmals so richtig gefordert, konnte durch ein starkes Tiebreak im vierten Satz aber immerhin verhindern, über die volle Distanz zu gehen. Zuvar hatte die deutsche Nummer eins Tallon Griekspoor und Tennys Sandgren problemlos besiegt.

Félix Auger-Aliassime wiederum profitierte von der Aufgabe von Nick Kyrgios, der nach dem zweiten Satz aufgrund einer Bauchmuskelverletzung nicht mehr weiterspielen konnte.

Zverev vs. Auger-Aliassime - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Alexander Zverev gegen Félix Auger-Aliassime gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

