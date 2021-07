Wimbledon 2021 live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev spielt am Samstag um den Einzug in das Achtelfinale in Wimbledon 2021. Das Match gegen Taylor Fritz gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 09:15 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Herzlich willkommen aus London Guten Tag und herzlich willkommen aus London. Hier findet heute im Rahmen der dritten Runde der Wimbledon Championships 2021 das Match zwischen Taylor Fritz und Alexander Zverev statt.

© Getty Images Alexander Zverev trifft auf Taylor Fritz

Zverev hat bei seinen bisherigen beiden Auftritten in Wimbledon nichts anbrennen lassen, weder gegen den Qualifikanten Tallon Griekspoor noch gegen Tennys Sandgren aus den USA. Taylor Fritz dagegeb, eben erst von einer Knie-Operation genesen, musst gegen seinen Landsmann Brandon Nakashima in Runde eins schon über vier Sätze gehen, gegen Steve Johnson dann sogar die volle Distanz.

Sollte Zverev das Match gewinnen, könnte im Achtelfinale ein besonderes Treffen anstehen: nämlich eines mit Nick Kyrgios. Spannung, auch auf persönlicher Ebene, wäre dabei garantiert: Schließlich hatte Kyrgios während der Corona-Pause das Verhalten Zverevs während und nach der Adria-Tour ziemlich lautstark kommentiert.

Hier das Einzel-Tableau der Männer