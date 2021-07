Wimbledon 2021 live: Andy Murray vs. Denis Shapovalov im TV, Liveticker und Livestream

Andy Murray trifft in der dritten Runde des Wimbledon-Turniers 2021 auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.07.2021, 23:13 Uhr

© Getty Images Kann Denis Shapovalov Andy Murray stoppen?

Wie viel Kraft und Magie steckt noch in Andy Murray? Schon in Runde eins musste der zweimalige Wimbledon-Champion sein ganzes Repertoir bemühen, um gegen Nikoloz Basilashvili zu gewinnen. In Runde zwei wehrte sich dann Oscar Otte verbissen, ehe sich Murray in fünf Sätzen behaupten konnte.

Diese Erfahrung hat Denis Shapovalov schon in seinem Auftaktmatch gegen Philipp Kohlschreiber gemacht. Danach allerdings hatte der Kanadier frei: Pablo Andujar konnte zur zweiten Runde nicht antreten.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Murray vs. Shapovalov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Denis Shapovalov und Andy Murray gibt es ab ca. 18 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

