Wimbledon 2021 live: Angelique Kerber vs Ashleigh Barty live im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft im Halbfinale des Wimbledonturniers 2021 auf die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty - ab 14.30 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 14:43 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] A. Barty - A. Kerber 2:0 Fehlstart aus Sicht von Angelique Kerber! Die Deutsche macht es eigentlich sehr gut, spielt der Gegnerin aber den Überkopfball genau in den Schläger! A. Barty - A. Kerber 1:0 Kerber weiss, dass es hier darauf ankommen wird, offensiv zu agieren. Allerdings lässt die Kielerin hierbei noch zu viel liegen und hat nun ihrerseits den Breakball gegen sich. A. Barty - A. Kerber 1:0 Durchatmen aus Sicht der 25-Jährigen, die hier nach anfänglichen Problemen doch ihren Aufschlag halten kann. Nun ist es an Angie Kerber, vernünftig in das Match zu starten. A. Barty - A. Kerber 0:0 Stark aber von der Australierin, wie sie gegen den Druck serviert. Ohne grössere Schwierigkeiten kann sie die beiden Breakchancen vereiteln. A. Barty - A. Kerber 0:0 Das könnte der perfekte Start für Angelique Kerber werden! Die Kielerin hat sofort zwei Breakbälle! A. Barty - A. Kerber 0:0 Ashleigh Barty eröffnet die Partie mit eigenem Service und leistet sich direkt mal einen Doppelfehler. Weil der zweite Punkt aber an die Australierin geht, steht es nun 15:15. Alles ist angerichtet! Die beiden Spielerinnen sind auf dem Centre COurt eingetroffen, die letzten Vorbereitungen laufen. In wenigen Augenblicken kann es hier dann losgehen! Dominanz ohne viel Erfolg! Seit Jahren ist Ashleigh Barty von der Weltspitze eigentlich nicht mehr wegzudenken. Bei den Grand Slams jedoch hatte die Australierin dann doch häufig Probleme. Erst zwei Halbfinals konnte die 25-Jährige erreichen, das Dritte folgt heute. Dennoch ist die Nummer Eins der Welt natürlich die leichte Favoritin am heutigen Tage. Rückkehr zu alter Stärke! Drei Jahre lang spielte Angelique Kerber bei den Grand Slams eigentlich keine grosse Rolle mehr. Die Kielerin befand sich in einem Formtief, aus dem sie sich mittlerweile eindrucksvoll herausgekämpft hat. In Wimbledon zeigt die 33-Jährige richtig gute Leistungen und steht völlig verdient in diesem Halbfinale. Herzlich willkommen! Hallo und herzlich willkommen zu Wimbledon 2021! Im Südwesten Londons stehen heute die Halbfinals der Frauen auf dem Programm und mit dabei ist auch Angelique Kerber! Die Kielerin bekommt es gegen 14:30 Uhr mit Ashleigh Barty zu tun!

© Getty Images Angelique Kerber, Ashleigh Barty

Angelique Kerber und der Rasen - es muss Liebe sein. Denn sobald es wieder grün wird auf dem Tennisplatz, läuft Angie meist zur Hochform auf, speziell nach dem Wechsel vom ungeliebten Sand. In Bad Homburg hatte sie schon ein Ausrufezeichen gesetzt mit ihrem Turniersieg, dem ersten übrigens seit ihrem Wimbledon-Triumph in 2018. Und nun, auf dem heiligsten aller Untergründe in London? Präsentiert sich Kerber meisterhaft.

Zwei Sätze musste sie auf dem Weg in die Vorschlussrunde abgeben, im sensationell guten Zweitrundenspiel gegen Sara Sorribes Tormo sowie nach einem Fehlstart gegen Sasnovich. Coco Gauff und Karolina Muchova hingegen schlug die Kielerin im Anschluss mit aller Erfahrung und dem Gespür für Gras.

"Es fehlte nur ein bisschen Überzeugung und Selbstvertrauen. Aber das ist ja nicht weg. Vor allem nicht, wenn jemand arbeitet", urteilte Barbara Rittner bezüglich der Rückschläge der letzten Jahre bei den Majors für Angie. Und speziell in London sei die Situation eine sehr spezielle. "Sie fühlt sich da einfach geliebt, anerkannt und bewundert von den Engländern", so Rittner. "Angie ist ein sehr emotionaler und leidenschaftlicher Mensch, da kann das viel bewirken."

Kerber-Gegnerin Barty erstmals im Wimbledon-Halbfinale

Das Halbfinale gegen Ashleigh Barty, es wird die ganz große Bewährungsprobe. Barty, Wimbledonsiegerin der Juniorinnen in 2011 und mit dem eigentlich perfektesten Rasenspiel ausgestattet, steht erstmals in der Runde der letzten Vier in London bei den "Erwachsenen". Die Australierin hat sich nach einem Stotterstart, auch körperlich angeschlagen, mittlerweile souverän ins Turnier gespielt, ließ zuletzt Ajla Tomljanovic keine Chance.

Im direkten Vergleich der beiden führt Kerber mit 3:2, das letzte (inoffizielle) Match fand beim Hopman Cup in 2019 statt.

Kerber vs. Barty - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Ashleigh Barty wird live und exklusiv bei Sky im TV und im Stream angeboten. Zudem könnt ihr das Match hier auf tennisnet.com im Liveticker verfolgen.