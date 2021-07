Wimbledon 2021 live: Angelique Kerber vs. Cori Gauff im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber spielt am Manic Monday um den Einzug in das Viertelfinale von Wimbledon 2021. Das Match gegen Cori Gauff gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.07.2021, 22:30 Uhr

© Getty Images Cori Gauff trifft erstmals auf Angelique Kerber

Kerber hatte nach ihrem Marathon-Erfolg gegen Sara Sorribes Tormo zu Beginn ihrer Drittrunden-Partie gegen Aliaksandra Sasnovich wieder massive Probleme. nach einer längeren Regenunterbrechung berappelte sich die deutsceh Nummer eins aber, gewann mit 2:6, 6:0 und 6:1.

Gauff wiederum durfte am Samstag den Centre Court eröffnen. Und die 17-jährige US-Amerikanerin enttäuschte nicht. Gauff gewann gegen Kaja Juvan sicher mit 6:3 und 6:3.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Kerber vs. Gauff - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Angelique Kerber gegen Cori Gauff gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

