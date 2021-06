Wimbledon 2021 live: Angelique Kerber vs. Nina Stojanovic im TV, Livestream und Liveticker

Angelique Kerber trifft in der ersten Runde von Wimbledon auf Nina Stojanovic. Das Match gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2021, 10:37 Uhr

Angelique Kerber trifft in Runde eins auf Nina Stojanovic

Nach ihrem Triumph in Bad Homburg will Angelique Kerber ihren Erfolgslauf beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon fortsetzen. In der ersten Runde wartet auf die Deutsche die Weltranglisten-86. Nina Stojanovic aus Serbien. Es wird das erste Duell der beiden sein.

Kerber vs. Stoajnovic - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Angelique Kerber und Nina Stojanovic ist als zweites nach 14:00 Uhr auf Court 1 angesetzt und gibt es ab ca. 16:00 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau der Frauen in Wimbledon