Wimbledon 2021: Jetzt live - Karolina Pliskova gewinnt Satzausgleich gegen Ashleigh Barty

Ash Barty und Karolina Pliskova bestreiten das Damenfinale in Wimbledon 2021. Das Endspiel gibt es live im TV und Stream bei Sky und hier im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.07.2021, 16:27 Uhr

Ash Barty und Karolina Pliskova bestreiten in Wimbledon das Damenfinale

Was waren das nur für Leistungen von Karolina Pliskova und Ash Barty, die den beiden Damen den Einzug ins Endspiel von Wimbledon 2021 brachten? Erstere präsentierte sich gegen Aryna Sabalenka nach verlorenem Auftaktsatz in beeindruckender Verfassung, die australische Weltranglistenerste hingegen stoppte mit einem starken Zwei-Satz-Erfolg den Rasen-Lauf der Deutschen Angelique Kerber.

Bislang trafen Ash Barty und Karolina Pliskova satte sieben Mal aufeinander, fünf der bisherigen Duelle gingen an die Australierin. Die letzten drei Duelle - eines davon vor wenigen Monaten in Stuttgart - konnte Barty für sich entscheiden, der letzte Triumph von Pliskova liegt bereits drei Jahre in der Vergangenheit. Dementsprechend geht die Weltranglistenerste als leichte Favoritin ins Finale.

Barty vs. Pliskova - wo es einen Livestream gibt

Das Endspiel in Wimbledon 2021 zwischen Ash Barty und Karolina Pliskova ist für 15:00 Uhr angesetzt und wird live und exklusiv im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier findet ihr den Matchtracker zur Partie.