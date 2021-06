Wimbledon 2021 live: Daniil Medvedev vs. Jan-Lennard Struff im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev trifft zum Auftakt des Wimbledon-Turniers 2021 auf Jan-Lennard Struff. Das Match gibt es ab ca. 17:30 Uhr Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 29.06.2021, 09:27 Uhr

© Getty Images Jan-Lennard Struff trifft wie in Halle auf Daniil Medvedev

Die Erinnerung an das jüngste Treffen zwischen Jan-Lennard Struff und Daniil Medvedev ist noch frisch: In HalleWestfalen konnte sich der Deutsche etwas überraschend in Runde eins durchsetzen. Auch weil Struff im ersten Durchgang einen Satzball von Medvedev auf sensationelle Art und Weise abwehrte.

In der Zwischenzeit hat Medvedev allerdings aus Mallorca als Sieger des dortigen Rasen-Turniers viel Selbstvertrauen nach Wimbledon mitgenommen. Struff dagegen war auf der Ferieninsel schon in Runde eins an Adrian Mannarino gescheitert.

Medvedev vs. Struff - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Jan-Lennard Struff gibt es ab ca. 17:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon