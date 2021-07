Wimbledon 2021 live: Denis Shapovalov vs. Karen Khachanov im TV, Livestream und Liveticker

Denis Shapovalov und Karen Khachanov treffen doch etwas überraschend im Wimbledon-Viertelfinale aufeinander. Das Match gibt es live im Stream und TV bei Sky und hier im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 20:04 Uhr

Viertelfinale an der Church Road: Shapovalov gegen Khachanov

Es waren höchst unterschiedliche Partien, die Karen Khachanov und Denis Shapovalov spielen mussten, um ihr Ticket für die Runde der letzten Acht in Wimbledon 2021 zu lösen. Der Kanadier hatte mit dem Spanier Roberto Bautista Agut im Achtelfinale (überraschend) wenig Probleme, Karen Khachanov hingegen setzte sich in einem regelrechten Thriller gegen Youngster Sebastian Korda durch.

Als Favorit in diesem Duell nun darf Denis Shapovalov verstanden werden, der nicht nur ausgeruhter in diese Begegnung geht, sondern sich auch bislang in etwas besserer Spiellaune präsentierte. Außerdem hat der junge Kanadier das bislang einzige Duell - 2019 im Davis-Cup-Finale - in drei Sätzen knapp für sich entschieden.

Shapovalov vs. Khachanov - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Denis Shapovalov und Karen Khachanov ist für 14:00 Uhr auf Court 1 angesetzt und wird live und exklusiv im TV und Stream bei Sky angeboten. Zudem findet ihr hier den Matchtracker zur Partie.