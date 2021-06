Dominik Koepfer schaffte es bereits bei den Australian Open 2021 in die zweite Runde und kam bei den French Open 2021 sogar in Runde drei. Nun hat der Mann aus Furtwangen im Schwarzwald auch im dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres die erste Hürde genommen. Es ist übrigens sein zweiter Auftritt bei den Wimbledon Championships, wo er es auch beim Debüt vor zwei Jahren in die zweite Runde schaffte. Nun hat er gegen die Nummer 71 der ATP-Weltrangliste valide Chancen, erstmals im All England Lawn Tennis and Croquet Club in Runde drei einzuziehen.