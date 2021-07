Wimbledon 2021 live: Matteo Berrettini vs. Felix Auger-Aliassime im TV, Livestream und Liveticker

Der Alexander-Zverev-Bezwinger Felix Auger-Aliassime bekommt es im Viertelfinale von Wimbledon 2021 mit dem Italiener Matteo Berrettini zu tun. Das Spiel gibt es live im TV und Stream bei Sky zu sehen und hier im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 19:46 Uhr

Matteo Berrettini und Felix Auger-Aliassime trafen bereits einmal aufeinander

Unter dem Schatten insbesondere von Novak Djokovic und Roger Federer spielt sich vor allem ein Mann in eine Mitfavoritenstellung in Wimbledon 2021: Matteo Berrettini. Der Italiener ist im Kalenderjahr 2021 auf Rasen noch ungeschlagen, kommt mit dem Selbstvertrauen eines Triumphs im Queen´s Club im Rücken an die Church Road. Und steht nun bereits - äußerst souverän wohlgemerkt - im Viertelfinale.

In diesem geht es gegen den Überraschungsmann Felix Auger-Aliassime, der am Montag den Deutschen Alexander Zverev in fünf Sätzen niederringen konnte. Für den Kanadier ist es das bislang beste Abschneiden bei einem Grand-Slam-Turnier. Als Favorit geht dennoch der Römer Berrettini ins Rennen, der auch das bis dato einzige Duell der beiden - 2019 in Stuttgart - für sich entscheiden konnte.

Berrettini vs. Auger-Aliassime - wo es einen Livestream gibt

Das Duell zwischen Matteo Berrettini ist als zweites Spiel nach 14:00 Uhr angesetzt und wird live und exklusiv im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt´s den Matchtracker zur Partie.