Wimbledon 2021 live: Novak Djokovic vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Halbfinale des Wimbledon-Turniers 2021 auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Marchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2021, 21:35 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic geht als klarer Favorit in die Partie mit Denis Shapovalov

Die Bilanz spricht in diesem Duell eindeutig für den Weltranglisten-Ersten aus Serbien: Djokovic hat alles sechs Matches gegen Shapovalov gewonnen, zuletzt trafen sich die beiden Anfang des Jahres bei ATP Cup in Australien. Darüber hinaus ist das Halbfinale in einem Grand-Slam-Turnier für Novak Djokovic längst Routine. Denis Shapovalov steht zum ersten Mal überhaupt in der Vorschlussrunde eines Majors.

Im Viertelfinale konnte sich Djokovic gegen Marton Fucsovics glatt in drei Sätzen behaupten, Shapovalov musste gegen Karen Khachanov über die volle Distanz gehen.

Djokovic vs. Shapovalov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Denis Shapovalov gibt es ab ca. 16:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon