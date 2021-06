Wimbledon 2021 live: Novak Djokovic vs Jack Draper im TV, Livestream und Liveticker

Titelverteidiger Novak Djokovic trifft zum Auftakt des Wimbledon-Turniers 2021 auf den britischen Youngster Jack Draper. Das Spiel gibt es ab 14.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 28.06.2021, 09:48 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Jack Draper

Novak Djokovic ist wieder mal der haushohe Favorit - und das sogar in Wimbledon. Und das Tableau: Schaut ohnehin vielversprechend für den fünffachen Sieger an der Church Road aus. Erster Gegner: der 19-jährige Jack Draper, der zuletzt in Queens aufzeigte und hier unter anderem Jannik Sinner schlug.

Leftie Draper, Nummer 253 der Welt, steht erstmals im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.

Es ist das erste Duell zwischen Djokovic und Draper.

Djokovic vs. Draper - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Jack Draper gibt es ab 14.30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon