Wimbledon 2021 live: Novak Djokovic vs. Marton Fucsovics im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Viertelfinale von Wimbledon 2021 auf Marton Fucsovics. Das Match gibt es live im TV und Stream bei Sky und hier zum Mitlesen im Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.07.2021, 19:46 Uhr

Novak Djokovic trifft im Wimbledon-Viertelfinale auf Marton Fucsovics

Novak Djokovic ist zweifelsohne jener Mann, den es in Wimbledon 2021 zu schlagen gilt. Der Weltranglistenerste aus Serbien geht als glasklarer Favorit auf den Turniersieg an der Church Road ans Werk - auch und insbesondere in seinem Viertelfinale gegen den Ungarn Marton Fucsovics. Dieser hatte am Montag überraschend Andrey Rublev aus dem Turnier geworfen und steht in seinem ersten Grand-Slam-Viertelfinale.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Die Aufgabe in diesem, sie könnte kaum größer sein. Novak Djokovic schielt nach seinem French-Open.Sieg auf den Kalender-Grand-Slam - also alle Grand-Slam-Turniere in einem Jahr für sich zu entscheiden. Im Head-to-Head mit Marton Fucsovics liegt der Serbe indes mit 2:0 in Front, musste jedoch sowohl bei den US Open 2018 als auch in Doha 2019 einen Satz abgeben.

Djokovic vs. Fucsovics - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Novak Djokovic und Marton Fucsovics gibt es live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky. Außerdem könnt ihr das Viertelfinalduell hier im Matchtracker verfolgen.