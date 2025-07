Wimbledon: Belinda Bencic komplettiert Halbfinale mit Sieg über Mirra Andreeva

Mit einem umkämpften Zweisatzerfolg über Mirra Andreeva hat sich Belinda Bencic erstmals für das Halbfinale von Wimbledon qualifiziert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 16:53 Uhr

© Getty Images Belinda Bencic erreichte das Halbfinale

Belinda Bencic hat beim Rasen-Klassiker in Wimbledon überraschenderweise das Halbfinale erreicht! Die Schweizerin setzte sich am Mittwochnachmittag gegen Russlands 18-jährigen Youngster Mirra Andreeva mit 7:6 (3) und 7:6 (2) durch und wird damit am Donnerstag um ihr erstes Grand-Slam-Finale spielen.

Bencic, die im Viertelfinale gegen Ekaterina Alexandrova gewonnen hatte, entschied den ersten Satz im Tiebreak verdientermaßen für sich. Im zweiten Durchgang gelang der 28-Jährigen beim Stand von 4:4 das erste Break, Andreeva schlug jedoch im letzten Moment zurück und glich zum 5:5 aus.

Bencic im Halbfinale gegen Swiatek

Erneut fiel die Entscheidung im Tiebreak, wieder war Bencic in diesem die stabilere Spielerin. Nach 2:08 Stunden Spielzeit verwandelte die Olympiasiegerin von Tokio ihren ersten Matchball zum Zweisatzerfolg. “Das ist verrückt, unglaublich. Für mich ist ein Traum wahr geworden”, strahlte Bencic im On-Court-Interview.

Bei den US Open 2019 erreichte Bencic bereits einmal das Halbfinale, in Wimbledon steht die Schweizerin zum ersten Mal in der Vorschlussrunde. In dieser bekommt sie es am Donnerstag mit Iga Swiatek zu tun. Die Polin hatte Liudmila Samsonova auf Court 1 in zwei Sätzen besiegt.

Hier das Einzel-Tableau in Wimbledon