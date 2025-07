Wimbledon: Iga Swiatek schlägt Liudmila Samsonova und zieht erstmals ins Halbfinale ein!

Iga Swiatek steht zum ersten Mal im Halbfinale von Wimbledon! Die Polin besiegte Liudmila Samsonova am Mittwoch mit 6:2 und 7:5.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.07.2025, 16:07 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek durfte jubeln

Iga Swiatek hat am Mittwoch zum ersten Mal in ihrer Karriere das Halbfinale von Wimbledon erreicht. Die fünffache Grand-Slam-Siegerin gewann ihre Viertelfinalpartie gegen die Russin Liudmila Samsonova mit 6:2 und 7:5 und darf damit weiterhin von ihrem Premierentitel im All England Club träumen.

Nach einem ausgeglichenen Beginn auf Court 1 gelang Swiatek das erste Break zum 4:2, wenig später hatte die Polin den Eröffnungssatz mit 6:2 eingetütet. Im zweiten Durchgang sahen die Zuschauer ein wahres Break-Festival, erneut hatte Swiatek das bessere Ende für sich. Nach 1:49 Stunden Spielzeit verwandelte die 24-Jährige mit einem Returnwinner ihren zweiten Matchball zum 6:2 und 7:5-Erfolg.

Swiatek nun gegen Andreeva oder Bencic

“Es fühlt sich großartig an. Obwohl ich noch mitten im Turnier bin, habe ich schon nach diesem Sieg Gänsehaut”, erklärte Swiatek, die 2025 noch kein Turnier gewann. “Ich bin super glücklich und stolz auf mich.”

Im Halbfinale am Donnerstag bekommt es Swiatek mit Mirra Andreeva oder Belinda Bencic zu tun. Das Semifinale in der oberen Hälfte bestreiten Aryna Sabalenka und Amanda Anisimova.

