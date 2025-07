Wimbledon live: Iga Swiatek vs. Liudmila Samsonova im TV, Livestream, Liveticker

Iga Swiatek bekommt es im Viertelfinale von Wimbledon mit Liudmila Samsonova zu tun. Das Match gibt es ab 14 Uhr im Livestream auf Amazon Prime und im Liveticker bei uns!

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 08.07.2025, 17:01 Uhr

© Getty Images Iga Swiatek trifft auf Liudmila Samsonova

Schlägt ausgerechnet 2025 in Wimbledon die große Stunde von Iga Swiatek? Noch konnte die Polin in diesem Jahr kein Turnier gewinnen, beim Rasen-Klassiker in London präsentierte sich die ehemalige Weltranglistenerste bislang aber in hervorragender Form.

Gleiches gilt für ihre Viertelfinalgegnerin Liudmila Samsonova, die im gesamten Turnierverlauf noch keinen einzigen Satz abgab. Im Head to Head der beiden führt Swiatek mit 4:0.

Wo wird Iga Swiatek gegen Liudmila Samsonova gestreamt?

Das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Iga Swiatek und Liudmila Samsonova ist als erstes Match um 14 Uhr MESZ auf Court 1 angesetzt. Amazon Prime überträgt im Livestream, wir haben den Liveticker für euch!