Auf der Gegenseite steht mit Lloyd Harris ein 22-jähriger Südafrikaner, der in der Rasen-Vorbereitung auf Wimbledon sowohl in Halle als auch in Eastbourne in der Qualifikation scheiterte. Drei Challenger-Titel konnte die Nummer 86 der Welt bisher feiern, zuletzt Anfang Februar in Launceston (Australien), wo er als Nummer 1 gesetzt war.