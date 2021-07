Wimbledon 2021 live: Roger Federer mit 2:0-Satzführung

Roger Federer spielt am Samstag um den Einzug in das Achtelfinale in Wimbledon 2021. Das Match gegen Cameron Norrie gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.07.2021, 17:30 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Federer - Norrie 6:4 6:4 2:2 Findet Norrie endlich Zugang zum Service des Schweizers? Zwar sichert er sich den ersten Zähler, wird vom Rückhandcross seines Gegners aber auf dem falschen Fuss erwischt. Anschliessend schiesst er mit zwei Winner - einen mit der Vorhand, einen mit der Rückhand - davon, um letztlich zu 15 auf 2:2 auszugleichen. Federer - Norrie 6:4 6:4 1:2 Ohje, da muss Norrie einfach mehr machen. Erst verspringt die Kugel auf der Grundlinie, sodass er am Ball vorbeischlägt. Dann rutscht Federer bei einer Rally aus - und der Linkshänder begeht einen viel zu leichten Fehler. Nach 0:30 fightet er sich zumindest auf 30 beide wieder heran. Zwei weitere Fehler später liegt Norrie 2:1 in Front. Federer - Norrie 6:4 6:4 1:1 Norrie wird mutiger - und das muss er auch. Bei 15:30 scheucht er Federer von links nach rechts, ehe er ihn mit einem Netzangriff in die Knie zwingt. Kurz darauf ist es King Roger, der an der Spielfeldtrennung auftaucht und gegen den aufopferungsvoll kämpfenden Briten zwei Mal gut volliert. Per Aufschlagwinner gleicht er in den Spielen aus. Federer - Norrie 6:4 6:4 0:1 Der dritte Abschnitt geht los, wie immer schlägt Norrie zuerst auf. Zu 15 tütet er das erste Game des neuen Satzes ein und tankt damit ein wenig Selbstvertrauen. Federer - Norrie 6:4 6:4 0:0 Ein wichtiges Ausrufezeichen für den Maestro. Weil Norrie seine Rückhand mit einigen Vorhandschlägen penetriert, knallt er kurzerhand einen Rückhandlonglinewinner an die Linie. Wenig später führt der Weltranglisten-8. mit 40:0 und macht mit einem Aufschlagwinner den zweiten Satz dicht. Federer - Norrie 6:4 5:4 Aufgepasst, Mister Norrie! Erst zwingt ihn Federer mit einer druckvollen Rückhand zum Volleyfehler am Netz, anschliessend bleibt der 25-Jährige an der Netzkante hängen. Mit etwas Glück kommt der Brite zurück auf 30 beide, haut dann aber eine Rückhand ohne Not ins Netz - Satzball! Immerhin erwischt er den Eidgenossen mit einer Vorhand aus der Spielfeldmitte nochmal auf dem falschen Fuss, um den Einstand herzustellen. Zwei Returnfehler zwingen nun King Roger dazu, die Geschichte auszuservieren. Federer - Norrie 6:4 5:3 Stark von Norrie, der bei 0:15 eine wuchtige Vorhand Federers ausgräbt und unerreichbar hinterm Netz ablegt. Der Schweizer reagiert prompt, indem er einen mutigen Drive-Volley aus dem Halbfeld ins Platzeck feuert und einen Servicewinner folgen lässt. Die Nummer 29 der Setzliste kommt nochmal auf 30:40 ran, muss dann aber das Spiel abgeben. Federer - Norrie 6:4 4:3 Starkes Aufschlagspiel von Norrie. Der Linkshänder macht zu 15 den Sack des siebten Games in diesem Satz zu. Das ging zur Abwechslung mal richtig schnell. Federer - Norrie 6:4 4:2 Ganz viel Glück für Fedex: Beim ersten Zähler seines Servicegames schickt er Norrie weit nach aussen und setzt die Vorhand longline beinahe ins Aus. Erst die Challenge zeigt, dass er die Linie gerade noch touchiert. Nach Returnfehler und Rückhandflugball am Netz liegen rasch drei Spielbälle parat, von denen gleich der erste sitzt. Federer - Norrie 6:4 3:2 Da zieht Federer mal merklich das Tempo an. Als es bei 30:0 für Norrie gut aussieht, knallt der Altmeister mal direkt eine blitzschnelle Rückhand, gefolgt von einer derartigen Vorhand aufs Feld. Einen Punkt später returniert er mit dem Rückhandlongline überragend ins Platzeck zum direkten 30 beide. Den ersten Spielball gibt der Johannesburger mit einem Doppelfehler ab - Einstand. Immerhin: Per Ass nach aussen und leichtem Federer-Fehler steht es nur noch 2:3. Federer - Norrie 6:4 3:1 Bestätigt der Rasenkönig dieses Break? Gut geht es mit zwei vermeidbaren Fehlern nicht los, schnell heisst es hier 0:30. Die Reaktion könnte aber nicht besser ausfallen: Zwei Asse egalisieren den Spielstand. Zwar hat er wenig später Spielball, lässt diesen aber mit einem Vorhandfehler liegen. Das dritte Ass dieses Games führt zum Vorteil, den er mit einem feinen Stop abzuschliessen sucht. Norrie erläuft ihn sich, schiebt ihn longline aber ins Aus. Federer - Norrie 6:4 2:1 Bei 30:0 im neuen Servicegame für seinen Kontrahenten packt Federer mit dem Vorhandlongline-Returnwinner mal ein saftiges Pfund aus - keine Chance für Norrie, der auch anschliessend etwas kurz wird und den Vorhandwinner über sich ergehen lassen muss. Kurz darauf lockt Norrie seinen Gegner mit einem eher schwachen Stop ans Netz, den der 20-malige-Grand-Slam-Sieger mit der Rückhand locker zum Breakball wegspielt. Den wirft Norrie per leichtem Vorhandfehler quasi selbst weg. Break vor. Federer - Norrie 6:4 1:1 Schöne Geste von Norrie: Nach dem Seitenwechsel wirft er dem Jungen eines seiner Handtücher als Trost zu. Und dann wird es auch für den Maestro mal knifflig. Aufgrund eines ganz glücklichen Netzkantenrollers geht Norrie bei gegnerischem Aufschlag erstmals mit 30:15 in Front. Und siehe da: Plötzlich gibt es nach einer längeren Rally zwei Breakchancen, nachdem der Linkshänder am Netz einen Notschlag Federers ausgräbt und knapp hinter selbiges setzt. Der Eidgenosse bleibt aber cool, stellt per Servicewinner und Serve-and-Volley auf Einstand und sichert sich kurz darauf auch den Spielball. Ein zu leichter Returnfehler des 25-Jährigen beschert dem Routinier dann doch noch das 1:1. Federer - Norrie 6:4 0:1 Satz zwei ist eröffnet, Norrie serviert zuerst. 15:0 führend, trifft er mit einem Aufschlag versehentlich einen kleinen Jungen im Publikum - nach kurzer Verwirrung geht es dann aber weiter. Erst jagt der Weltranglisten-34. eine feine Vorhand als Winner aufs Feld, ehe Federer mit einem überragenden Inside-Out den Grundstein für das 15:30 legt. Davon lässt sich der Brite nicht abhalten. Er greift sich das erste Spiel. Federer - Norrie 6:4 0:0 Jetzt muss Norrie mehr Risiko gehen. Nach einem unglücklichen Rahmentreffer und einem falsch eingeschätzten zweiten Aufschlag heisst es jedoch rasch 30:0. Per Servicewinner greift sich der 39-Jährige wenig später zwei Satzbälle - und nutzt gleich den ersten. Der erste Durchgang ist durch. Federer - Norrie 5:4 Zwar durchbricht der Johannesburger diesen Lauf seines Gegner sofort, muss nach zwei unnötigen Fehler aber dennoch über 30 beide gehen. Bei 40:30 und Spielball packt Norrie einen ersten Vorhandstop aus, den Federer direkt abschenkt. Er will jetzt ausservieren. Federer - Norrie 5:3 Aktuell geht das sehr geschmeidig für die Nummer acht der Welt. Er diktiert das Geschehen mit seiner Vorhand und schliesst dementsprechend longline zum 15:0 ab. Nach zwei weiteren Zählern hat er drei Spielbälle, von denen er gleich den ersten verwandelt. Damit hat er jetzt zwölf Punkte in Serie geholt. Federer - Norrie 4:3 Au weia, das könnte mal knapp werden beim Briten. Einer leicht verschlagenen Vorhand lässt er seinen vierten Doppelfehler folgen. Weil auch die darauffolgende Vorhand ohne Druck hinter die Grundlinie segelt, hat King Roger plötzlich drei Breakchancen. Gleich die erste nutzt der Schweizer mit einer feinen Vorhand aus dem Lauf heraus gegen Norries Laufrichtung. Klasse Schlag! Federer - Norrie 3:3 Auf der anderen Seite kommt auch Norrie noch nicht wirklich in die Returnspiele rein. Zu null nimmt Federer in Windeseile das sechste Game des Satzes mit. Federer - Norrie 2:3 Das sind ein paar unnötige Fehler zu viel vom Schweizer. Gleich zwei Punkte schenkt er mit schwachen Rückhänden her. Mit nur einem eigenen Zählergewinn ist Federer machtlos und muss das 2:3 über sich ergehen lassen. Federer - Norrie 2:2 Schafft es der vermeintliche Underdog nun, dem Setzlisten-6. mehr Probleme beim Return zu bereiten. Bei 15:15 jedenfalls ist der Altmeister mit einem Flugball über Kopfball zur Stelle, auch danach ist der eigentlich mittelmässige Angriffsball genug. Erneut keine Probleme. Federer - Norrie 1:2 Auch Norrie schafft es, sein zweites Aufschlagspiel zu halten. Abgesehen von den drei Doppelfehlern zu Beginn auf Seiten des gebürtigen Südafrikaners geben sich beide Männer noch keine Blösse. Federer - Norrie 1:1 Im Gegensatz dazu legt der Eidgenosse mit einem Ass und einem Servicewinner vor. Am Ende tütet er das Game relativ locker zu 15 ein. Federer - Norrie 0:1 Auf geht's, Norrie beginnt das Match mit eigenem Service und schlägt bei 15:0 gleich mal zwei Doppelfehler am Stück auf. Einen Return- und einen weiteren Doppelfehler später gibt es für den Maestro einen ersten Breakball, den der Brite mit einem Ass durch die Mitte zunichte macht. Weil Fedex zwei eher leichte Vorhandfehler einstreut, bringt Norrie das Ding doch noch über die Bühne. Nur noch wenige Augenblicke... ...dann geht es hier los. Beide Spieler sind jetzt auf dem Court angekommen und wärmen sich auf. Etwas Geduld Der Centre Court ist aktuell noch von Coco Gauff und Kaja Juvan belegt. Das amerikanische Nachwuchstalent liegt allerdings im zweiten Satz mit Break vor. Womöglich dauert es also nicht mehr allzu lange. Wenn unser Match hier langsam startet, geht es an dieser Stelle weiter. Starke Resultate Der gebürtige Johannesburger ist nämlich in guter Form. Nicht nur erreichte er im Vorbereitungsturnier in Queens ins Endspiel ein und musste sich erst dort dem Italiener Matteo Berrettini geschlagen geben (4:6, 7:6, 3:6). Auch beim dritten Grand Slam des Jahres zeigt er bisher gute Leistungen. So schlug er den Franzosen Lucas Pouille in vier Sätzen (6:7, 7:5, 6:2, 7:5) und den Australier Alex Bolt in drei (6:3, 6:1, 6:2). Getrieben von der Aussicht, gegen Federer zusätzliche Unterstützung durch das Publikum zu bekommen, könnte das heute eine enge Kiste werden. Erst schwach, dann verbessert Nach seiner langen Verletzungspause ist Federer nach wie vor auf der Suche nach seiner Topform. Seinem frühzeitigen Rückzug von den French Open und dem schnellen Aus in Halle musste er in der ersten Runde hier in London richtig kämpfen. Nach einer unglücklichen Aktion seines Gegners Adrian Mannarino aus Frankreich und dessen verletzungsbedingter Aufgabe zog er in der Verlängerung in die nächste Runde ein (6:4, 6:7, 3:6, 6:2, 0:0 Aufgabe Mannarino). Gegen Mannarinos Landsmann Richard Gasquet hatte der Schweizer zumindest teilweise weniger Mühe; ihn schickte er in drei Durchgängen nach Hause (7:6, 6:1, 6:4). Norrie dürfte nun die grösste Hürde bislang werden. Hallo! Hallo und herzlich willkommen zur dritten Runde in Wimbledon 2021! Mit Roger Federer greift heute der Rekordsieger des Turniers ins Geschehen ein. Er trifft auf den Lokalmatadoren Cameron Norrie. Aufschlag auf dem Centre Court soll gegen 15:45 Uhr sein.

Nachdem Federer zum Auftakt von der Aufgabe von Adrian Mannarino profitiert hatte, zeigte sich der 39-Jährige Schweizer in seinem Duell gegen Richard Gasquet stark verbessert. Federer siegte glatt in drei Sätzen und stellte in der Bilanz mit Gasquet auf 19:2-Siege.

Für Cameron Norrie geht es auch darum, die Hoffnungen der britischen Tennisfans hochzuhalten. Denn mit Andy Murray und Dan Evans sind am freitag zwei Lokalmatadoren aus dem Wimbledon-Turnier 2021 ausgeschieden.

Das traditionsreiche Turnier in Wimbledon könnt ihr mit dem Sky Ticket streamen. Sichert euch jetzt das Angebot schon ab 9,99€ pro Monat.

Federer vs. Norrie - wo es einen Livestream gibt

Das Match von Roger Federer gegen Cameron Norrie gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

